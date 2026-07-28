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Iberdrola y bp suman a sus acuerdos de hidrógeno verde y recarga pública un nuevo compromiso de fidelización comercial

Las compañías cuentan con dos empresas conjuntas para el despliegue de puntos de recarga de alta potencia y el desarrollo de hidrógeno verde

La nueva iniciativa complementa los más de 60 descuentos que Iberdrola ya ofrece a sus clientes a través de su programa de fidelización MiIberdrola

La nueva iniciativa complementa los más de 60 descuentos que Iberdrola ya ofrece a sus clientes a través de su programa de fidelización MiIberdrola

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Ramón Pérez

Iberdrola y bp amplían su relación, ya materializada con dos empresas conjuntas creadas para el despliegue de puntos de recarga de alta potencia y el desarrollo de hidrógeno verde, ambas áreas clave para avanzar en la electrificación del transporte y la descarbonización de la economía, con un nuevo compromiso de fidelización comercial.

A través del nuevo acuerdo, los clientes de Iberdrola pueden canjear su saldo acumulado en el programa de fidelización MiIberdrola en Ahorro miBP y beneficiarse de una bonificación adicional del 10%.

La iniciativa tendrá una duración inicial prevista de un año y se suma a los más de 60 descuentos que Iberdrola ya ofrece a sus clientes a través de empresas y marcas colaboradoras dentro del plan de fidelización Mi Iberdrola.

Un programa 100% gratuito

El programa MiIberdrola es 100% gratuito y está disponible para cualquier cliente de la compañía. Su objetivo es premiar la confianza que cada uno de ellos deposita en Iberdrola con ahorros, descuentos y ofertas exclusivas que evolucionan continuamente a través de acuerdos con empresas de múltiples sectores, como tecnología, supermercados, ocio, hogar, hoteles, deportes, restauración o moda. Además, también da acceso a experiencias exclusivas, como entradas a conciertos, museos y competiciones deportivas nacionales e internacionales.

miBP es un programa de fidelización diseñado para ofrecer beneficios tangibles, una experiencia más valiosa y personalizada a los clientes de bp, permitiéndoles ahorrar, acceder a ventajas exclusivas y disfrutar de beneficios a través de un ecosistema creciente de socios y servicios. La compañía está reforzando constantemente el programa, convirtiéndolo en una plataforma cada vez más útil, flexible, relevante y con valor añadido por medio de la incorporación de ofertas únicas gracias a alianzas con empresas de sectores como retail, banca o energía.

Alianzas en ámbitos estratégicos

La relación entre las dos compañías busca avanzar en el desarrollo de ámbitos estratégicos para la economía y su descarbonización.

A través de Iberdrola | bp pulse, alianza creada en 2023, las compañías son líderes en recarga pública ultrarrápida en España y Portugal con más de 2.500 puntos operativos, el 70% de ellos con potencias entre los 150 y 600 kW.

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Hidrógeno verde

En cuanto al hidrógeno verde, Iberdrola y bp crearon la sociedad conjunta Castellón Green Hydrogen y han finalizado la construcción de una planta de 25 MW en la refinería de Castellón. Actualmente analizan oportunidades para aumentar su producción gracias a fondos del IPCEI Hy2USE del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

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