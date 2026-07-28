El impacto emocional del incendio: «La incertidumbre activa de forma natural nuestro sistema de alarma»

El confinamiento decretado en Onda por la evolución del incendio forestal no solo ha obligado a los vecinos a permanecer en sus casas, sino también a convivir con la incertidumbre y el miedo mientras siguen pendientes del avance de las llamas. La psicóloga María Gargallo, cuya clínica se encuentra en el municipio, explica que este tipo de emergencias generan un fuerte impacto emocional, aunque destaca la actitud responsable de la ciudadanía ondense.

«Lo hemos vivido con mucha incertidumbre, pero también con una profunda prudencia y serenidad. La alerta en el móvil y la presencia visible del humo sobre nuestra sierra generaron un impacto emocional inmediato», señala. Según explica, la incertidumbre propia de una emergencia como esta hace que el organismo active de manera automática un estado de alerta. Aun así, asegura que los vecinos «están respondiendo con una madurez ejemplar, siguiendo los canales oficiales y cuidándose mutuamente».

Desde que comenzó el confinamiento, Gargallo ha mantenido la atención de sus pacientes por teléfono y de forma telemática. Además, tanto ella como el equipo de su clínica se han puesto a disposición de la corporación municipal de Onda para ofrecer apoyo psicológico gratuito a las personas evacuadas. «Queremos que los vecinos sepan que no están solos», afirma.

La especialista explica que, ante una situación así, es habitual sufrir insomnio, taquicardias, tensión muscular o emociones como el miedo, la impotencia y la rabia. «Son respuestas normales ante una situación anormal», resume. A ello se suma el «duelo ambiental» que provoca ver amenazada la Sierra de Espadán. «Ver arder nuestros paisajes no es solo ver arder vegetación; es sentir cómo el fuego amenaza el escenario de nuestras vidas», pues destaca que la sierra forma parte de su «identidad» y de su memoria afectiva.

Para afrontar estos días recomienda limitar la exposición a las imágenes del incendio, informarse únicamente por canales oficiales, mantener rutinas sencillas dentro de casa y expresar las emociones con familiares y vecinos. También pide prestar especial atención a las personas mayores, para quienes la sierra representa «toda una vida de recuerdos». «Aunque el paisaje sufra, el amor y la fuerza de su gente permanecen intactos», concluye.