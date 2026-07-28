Mensaje de "tranquilidad" de Agroseguro: garantiza la cobertura total por los daños del incendio en la Vall d'Uixó

Desde Agroseguro se ha emitido hoy un comunicado ofreciendo la máxima tranquilidad al sector primario afectado por el incendio registrado en la Vall d’Uixò. La dirección territorial de Agroseguro en Levante, además, ha señalado que se mantiene en contacto permanente con el sector primario para coordinar la atención ante posibles daños en las explotaciones.

Cobertura completa de la producción y el ganado

Según informan desde Agroseguro, los daños provocados por el riesgo de incendio en las producciones agrícolas y ganaderas están contemplados dentro de la garantía básica de cualquier póliza del seguro agrario. Esta protección abarca tanto las pérdidas en la producción como en la plantación (daños en el arbolado), además de la cobertura para las cabañas ganaderas aseguradas.

Asimismo, la entidad recuerda que el seguro cubre los daños independientemente de su origen. El productor asegurado recibirá la indemnización correspondiente y, si posteriormente se determina que el incendio fue provocado y se identifica al responsable, las aseguradoras realizarán los trámites para recuperar dicho importe.

Sin urgencia para dar el parte y prioridad a la seguridad

Desde Agroseguro subrayan que no hay urgencia para enviar el parte de siniestro. Se recomienda encarecidamente seguir las instrucciones de las autoridades y evitar cualquier riesgo personal.

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Una vez que el fuego sea sofocado y se pueda acceder con seguridad a las explotaciones, el agricultor deberá contactar con su mediador para comunicar el siniestro. Agroseguro ha reiterado su compromiso de evaluar los daños y abonar las indemnizaciones con la máxima celeridad posible para facilitar la recuperación de las explotaciones.