Nanomedicina contra el cáncer: La UJI y el General de Castellón impulsan dos proyectos

La unidad mixta de investigación en terapias avanzadas en oncología de la Universitat Jaume I de Castelló y el Centro de Investigación Príncipe Felipe de València y el Hospital General Universitario de Castelló colaborarán en la ERC Advanced Grant 2025 del European Research Council, una de las convocatorias más prestigiosas y competitivas del mundo, obtenida por la investigadora Maria Jesús Vicent, jefa del Laboratorio de Polímeros Terapéuticos del Centro de Investigación Príncipe Felipe e investigadora distinguida en la UJI y también en el proyecto MITONano concedido por la Asociación Española Contra el Cáncer.

El Grupo de Investigación en Cirugía Oncología (GICO) de la UJI, coordinado por Antonio Llueca e integrado por profesionales y académicos del ámbito de esta especialidad, será el encargado de proporcionar y procesar las muestras clínicas (tejido tumoral y biopsias líquidas) provenientes de pacientes, fundamentales para el desarrollo y validación de modelos de organoides derivados de pacientes en ambos proyectos. En el proyecto MORPHEUS, su papel es clave para el acceso a especímenes quirúrgicos de colangiocarcinoma. En cuanto a MITONano, el grupo coordinará también la identificación y validación de paneles de biomarcadores diagnósticos (como miRNAs y CA-125) en cohortes de pacientes con carcinomatosis peritoneal para permitir un seguimiento más preciso y personalizado de la terapia.

Ciencia de vanguardia

El proyecto europeo MORPHEUS (Mechano-metabOlic Responsive nanoPlatform for HeterogEnous tumor Suppression) es una iniciativa científica de vanguardia que desarrollará una nueva generación de nanomedicinas inteligentes capaces de «leer» las propiedades físicas y metabólicas de cada tumor y liberar el tratamiento de forma secuencial y precisa. El reto son los tumores sólidos que hoy resisten a las terapias disponibles. MORPHEUS empezará por el colangiocarcinoma, un cáncer de las vías biliares, especialmente agresivo y difícil de tratar, con el objetivo de desmontar las defensas que hacen resistente el tumor y, más a largo plazo, establecer las bases de una estrategia aplicable a otros tipos de cáncer con un entorno denso y rígido como el carcinoma de páncreas.

Terapias personalizadas

«Cada paciente y cada tumor es diferente. Nuestro objetivo es desarrollar plataformas inteligentes capaces de responder a las características específicas de cada tumor. Si conseguimos entender y aprovechar esta complejidad, podremos avanzar hacia terapias más precisas y eficaces», explica María Jesús Vicent, porque en el proyecto «queremos explorar una nueva generación de nanomedicinas capaces de adaptarse dinámicamente a la heterogeneidad de los tumores, uno de los grandes desafíos de la oncología actual, que nos permitirá investigar conceptos radicalmente innovadores que podrían abrir nuevas vías para el tratamiento del cáncer», concluye la investigadora valenciana.

Excelencia científica

La concesión de esta ayuda reconoce la excelencia científica y la trayectoria internacional de María Jesús Vicent, referente en el desarrollo de materiales avanzados y nanomedicinas para aplicaciones biomédicas. Su trabajo se centra en el diseño de materiales inteligentes capaces de transportar terapias de forma más precisa y eficaz, contribuyendo al desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades complejas como el cáncer y las patologías neurodegenerativas. En 2025 fue distinguida con el premio Rey Jaume I en la categoría de Nuevas Tecnologías, por sus pioneras aportaciones en nanomedicina contra el cáncer, uno de los reconocimientos científicos de mayor prestigio en España.

Con esta ayuda europea, el Centro de Investigación Príncipe Felipe refuerza su compromiso con la investigación de excelencia y con la generación de conocimiento innovador capaz de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. «Este reconocimiento sitúa nuevamente al CIPF en el mapa europeo de la excelencia científica y demuestra la capacidad de nuestro centro para liderar investigación con impacto internacional», ha destacado la directora del CIPF, Deborah Burks.

La UJI y el Hospital General colaborarán con la investigadora del Príncipe Felipe María Jesús Vicent en dos proyectos de nanomedicina contra el càncer / uji

Cáncer de ovario avanzado

El proyecto MITONano, dirigido también por la investigadora Maria Jesús Vicent, ha obtenido cerca de 400.000 euros para desarrollar una nueva generación de tratamientos contra el cáncer de ovario avanzado que se extiende al abdomen, conocido como carcinomatosis peritoneal. Esta enfermedad representa un gran desafío clínico, puesto que muchas de sus células tumorales desarrollan resistencia a la quimioterapia convencional.

MITONano propone una solución innovadora basada en nanomedicina, diseñada para actuar de manera precisa sobre las «mitocondrias», que son las centrales energéticas de las células tumorales. Al bloquear esta fuente de energía, se limita la capacidad del tumor para crecer y sobrevivir, sin dañar las células sanas. Estas nanomedicinas incorporan moléculas activas con efecto directo sobre las mitocondrias, lo que permite tratar incluso las formas más resistentes del cáncer de ovario. Además, el proyecto evaluará herramientas para identificar qué pacientes pueden beneficiarse más de este tratamiento personalizado.

Biomarcadores no invasivos

MITONano también impulsará el desarrollo de biomarcadores no invasivos detectables mediante biopsia líquida (análisis de sangre), lo que permitirá hacer un seguimiento más preciso de la enfermedad y anticipar posibles recaídas.

El proyecto se desarrolla en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) en colaboración con la Unidad Mixta en Oncología Translacional UJI–CIPF y el Hospital General Universitario de Castelló con el fin de favorecer un seguimiento más preciso y personalizado de la terapia que tiene como objetivo mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas que hoy enfrentan un cáncer sin opciones terapéuticas eficaces.