Las oenegés se vuelcan con los desplazados en los incendios: Cáritas de Segorbe Castellón y Cruz Roja

El grave incendio que está afectando a la Sierra de Espadán y ha obligado a evacuar 18 municipios de la provincia de Castellón, las oenegés como Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón y Cruz Roja, han prestado apoyo a las 16.000 personas evacuadas. Este martes ya pueden regresar a sus hogares los desalojados en la Vilavella, a los que se suman el lunes los 6.000 desalojados del Carbonaire, Barrio de Toledo, colonia San Antonio y Barrio de Sant Josep.

Cáritas

La Diócesis de Segorbe Castellón ha puesto a disposición de la emergencia el Seminario Menor Diocesano de Segorbe, donde están siendo acogidas personas evacuadas de Artana, Eslida y Aín. Asimismo, se han ofrecido plazas y espacios para la atención de personas mayores dependientes tanto en la Residencia de Mayores de Burriana como en la Casa de Acogida San Pascual-El Pati de Vila-real.

En el ámbito de la ayuda material, a través de Cáritas ya se han distribuido 130 kits de toallas para las personas acogidas en Nules. Además, durante la jornada de ayer se realizó el reparto de 100 kits de ropa —compuestos por pantalones, camisas y ropa interior— destinados a cien personas desplazadas alojadas en el polideportivo de Nules. Este material ha sido facilitado por Reciplana Recuperacions, la empresa de inserción de Cáritas Segorbe-Castellón.

También se enviaron a Nules ropa de niño y polos de hombre y mujer para los afectados desde la Cáritas Interparroquial de La Vall d’Uixó. Así como ropa de cama y almohadas a las personas albergadas en Onda. Se mantiene, además, una comunicación constante con los servicios sociales para dar respuesta a nuevas necesidades que puedan aparecer.

Junto a estas ayudas, el voluntariado de Cáritas y los sacerdotes están presentes en los espacios de acogida ofreciendo escucha, acompañamiento y apoyo emocional a las personas desplazadas, conscientes de que, junto a las necesidades materiales, también es necesario cuidar las heridas invisibles que dejan situaciones tan dolorosas como esta.

Desde el inicio de la emergencia se mantiene un contacto permanente con Cáritas Interparroquial de La Vall d’Uixó y con los responsables pastorales de las zonas afectadas. Del mismo modo, el Delegado Episcopal en Cáritas Diocesana, Rvdo. Sergio Mendoza, está en comunicación constante con los arciprestes de los municipios afectados.

La coordinación también se está desarrollando con las administraciones públicas, especialmente con la Generalitat y los servicios de Bienestar Social, para asegurar una respuesta adecuada y complementaria a las necesidades de las personas evacuadas.

Desde Cáritas de Segorbe Castellón han mostrado su cercanía a todas las familias afectadas, a quienes han tenido que abandonar sus hogares, a quienes viven con preocupación por sus viviendas, sus animales, sus explotaciones o su trabajo, y a todos los vecinos de los pueblos afectados.

Cruz Roja

Por su parte, Cruz Roja ha atendido la noche del lunes al martes a 283 personas en los albergues de Nules (98), Onda (107) y Moncofa (78), además de haber entregado ayuda básica a otras 162 en Segorbe tras dejar sus casas por la amenaza del fuego.