El PSPV exige a Pérez Llorca que abandone el ‘no’ de Feijóo y negocie una financiación justa para la Comunitat

El PSPV-PSOE de Castellón ha pedido al PP valenciano que abandone su "negativa sistemática" a cualquier propuesta del Gobierno de España y acuda a la reunión de este miércoles en Madrid sobre el nuevo modelo de financiación autonómica con la voluntad de defender los intereses de la Comunitat Valenciana.

El secretario general provincial, Samuel Falomir, ha advertido de que “resulta imposible defender que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada y, al mismo tiempo, anunciar que acudirás a una reunión sobre el nuevo modelo solo para decir que no. Quien de verdad cree que faltan recursos tiene la obligación de sentarse, negociar y defender hasta el último euro para la sanidad, la educación y los servicios sociales”.

Falomir ha recordado que el modelo planteado por el Gobierno de España supondría 3.669 millones de euros más cada año para la Comunitat Valenciana, un cambio que permitiría dejar atrás el último puesto en financiación por habitante y reforzar la sanidad, la educación y los servicios sociales. “Si Pérez Llorca considera que hay una propuesta mejor, lo que tiene que hacer es llevarla a la reunión del día 29 y defenderla. Lo que no puede hacer es presentarse con un ‘no’ decidido antes incluso de sentarse a negociar porque así se lo marca la dirección de su partido”, ha afirmado.

"Confrontación permanente"

Para el dirigente socialista, el Consejo de Política Fiscal y Financiera “será la primera gran oportunidad para demostrar si el nuevo president de la Generalitat está dispuesto a defender los intereses de los valencianos o si seguirá instalado en la confrontación permanente con el Gobierno de España que caracterizó la etapa de Mazón”. En este sentido, ha recordado que el PP ya rechazó la condonación de 11.210 millones de euros de la deuda de la Generalitat, una medida que habría permitido reducir de manera muy importante la factura anual de intereses y liberar recursos para reforzar la sanidad, la educación y los servicios sociales, reducir las listas de espera, mejorar la atención primaria y dar una respuesta más digna a las personas dependientes.

“El PP está convirtiendo la financiación autonómica en un instrumento de confrontación política cuando debería tratarla como una cuestión de país. El dinero que está en juego no es del PSOE ni del Gobierno de España, es de los cinco millones de valencianos”, ha remarcado.

Falomir ha defendido que cualquier gobierno responsable debería aprovechar una oportunidad como esta para conseguir más recursos para los servicios públicos. “Pero el PP prefiere mantener sus regalos fiscales a las rentas más altas y después decir que no hay dinero para lo que realmente importa, mientras rechaza más financiación para la Comunitat Valenciana. Esa ecuación siempre acaba perjudicando a la mayoría social y ya estamos sufriendo las consecuencias”.

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“La provincia de Castellón necesita una Generalitat que reclame hasta el último euro que le corresponde. Necesitamos un Consell capaz de negociar, de llegar a acuerdos y de entender esta reunión como una oportunidad para volver con más recursos para la sanidad, la educación y los servicios sociales. Cualquier otra actitud es renunciar a defender esta tierra”, ha concluido.