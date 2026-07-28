Sanitat informará por SMS a los vecinos de las precauciones ante el humo del incendio y aconsejan beber agua embotellada a los vecinos de la Vilavella

La Dirección General de Salud Pública va a enviar un SMS a población de los municipios desalojados o confinados a causa del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) con recomendaciones sobre el uso de agua y las precauciones que deben tomar ante la presencia de humo. En las instrucciones se trasladará a los vecinos de Vilavella que decidan regresar que deberán beber agua embotellada hasta nuevo aviso.

Empeoramiento de la calidad del aire en Vila-real

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, precisamente ha emitido este martes un mensaje recomendando medidas preventivas a los vecinos de la localidad, en el marco del seguimiento de la calidad del aire en la localidad y los alrededores, por el incendio le Vall d'Uixó. En él anunciaba la instalación de una nueva estacion meteorológica específica el martes. Según revelaba los resultados mostraban un empeoramiento importante de la calidad del aire respecto al día anterior. En concreto, advertía: "las PM2.5 son las partículas más preocupantes para la salud porque penetran profundamente en los pulmones e incluso pueden pasar al torrente sanguíneo. La situación es peligrosa, especialmente para personas con asma, EPOC, enfermedades cardiovasculares, niños, embarazadas y personas mayores". Por ello, realizaba las siguientes recomendaciones hasta que mejore la calidad del aire.

1. Evitar ejercicio intenso al aire libre.

2. Mantener puertas y ventanas cerradas si se percibe olor a humo.

3. Si es imprescindible permanecer mucho tiempo en el exterior y hay humo visible, una mascarilla FFP2 puede reducir la inhalación de estas partículas.

Amplio dispositivo

Además, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV) ha desplegado un amplio dispositivo sanitario en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó, con la movilización de un Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), un Soporte Vital Básico (SVB), una Unidad de Soporte y Coordinación (USC) medicalizada, dos unidades de Transporte No Asistido (TNA), un vehículo de coordinación y comunicaciones y un vehículo de apoyo y logística y un Hospital de Campaña.

Asimismo, se han enviado once unidades de refuerzo en los puntos de acogida para atender a las personas evacuadas y en los centros de salud. Una unidad de Transporte No Asistido (TNA) en Moncofa. Un Soporte Vital Básico (SVB) y 2 unidades de Transporte No Asistido (TNA) en Nules. Un Soporte Vital Básico (SVB) y 1 unidad de Transporte No Asistido (TNA) en Estivella. 1 soporte Vital Básico (SVB) y 1 unidad de Transporte No Asistido (TNA) en Onda. 1 soporte Vital Básico (SVB) en Sagunto. 1 unidad de Transporte No Asistido (TNA) en Segorbe y 1 unidad de Transporte No Asistido (TNA) en el Hospital de La Plana.

Monitoreo de la calidad del aire en la Vilavella

Por su parte, desde la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación se está monitorizando en Vilavella la calidad del aire gracias a la instalación de una unidad móvil. Con estos datos se podrán seguir adoptando diferentes medidas en función de la evolución de la situación.

La recomendación es mantenerse en el interior de las viviendas y evitar una exposición prolongada en el exterior, especialmente de la población más vulnerable como personas mayores y niños. Tampoco se recomienda realizar actividades deportivas en el exterior.

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia está trabajando para que los usuarios de la residencia de la Vall puedan volver de manera escalonada entre hoy y mañana.

Suministran agua a las ganaderías de reses bravas

Desde la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca se están coordinando actuaciones para garantizar el bienestar animal y minimizar el impacto sobre las explotaciones ganaderas afectadas. Se está suministrando agua a las explotaciones de bovino bravo que lo requieren para asegurar el abastecimiento durante los próximos días.