El sector primario de la Plana Baixa, víctima de los estragos del fuego: urgen ayudas ante la pérdida de campos, granjas y maquinaria

El sector primario de Castellón sufre un nuevo revés. A la amenaza de las plagas y la competencia de terceros países se suman ahora las graves consecuencias del voraz incendio que, originado en la Vall d'Uixó, calcina en estos momentos miles de hectáreas en la Plana Baixa.

Agricultores y ganaderos de la provincia confirman ya graves pérdidas a falta de un balance más exhaustivo y cuantificado una vez se supere la emergencia. Numerosos campos, sobre todo de cítricos y también de aguacates, níspero, olivar, almendro o viña, sufren una notable afección, que alcanza incluso a los invernaderos.

“El exceso de material combustible en los bosques, los barrancos y los campos abandonados espolea el fuego, mientras que los huertos cultivados han vuelto a demostrar que son los mejores cortafuegos naturales", denuncia el responsable comarcal de la Plana Baixa de AVA-Asaja, Roberto Vicent Ferrandis, quien advierte de que "algunos campos e invernaderos se han quemado totalmente y en otros solo hay que lamentar daños en las primeras hileras de árboles. Hay granjas que se han salvado por los pelos". "Esto da miedo. No podemos seguir con estas políticas”, sentencia.

Sin riego en plena ola de calor

Desde la Unió, en los primeros balances sobre el terreno, lamentan que la afección, además de a los cultivos, se extiende a las infraestructuras de riego: "Hemos visto daños en la infraestructura agraria de riego, en especial en la Vall d'Uixó", señala su secretario general, Carles Peris, detallando que "hay algunas comunidades de regantes o zonas que ya han enviado el aviso de que no se podrá regar porque están dañadas las tuberías, que se han fundido por el fuego".

Estos problemas de riego también alcanzan a los agricultores que no están pudiendo acceder a sus terrenos ante las evacuaciones y los confinamientos decretados. "Si no tienen agua pronto, en plena ola de calor, los cítricos pueden sufrir daños, por lo que sería otro problema más que se suma", comenta Peris.

Más allá del campo, se han visto afectadas granjas y ganaderías, obligando a desplazar a contrarreloj a los animales a otras explotaciones a salvo del fuego y el humo en municipios como Betxí, Eslida o la Vall d'Uixó.

Ante esta situación, la Unió ya ha trasladado una carta a la Generalitat en la que piden un plan extraordinario de recuperación agrícola y ganadera, con líneas de ayudas para devolver la capacidad productiva y de apoyo al sector primario afectado. Desde AVA-Asaja inciden en la necesidad de que se establezcan procedimientos ágiles que permitan recuperar cuanto antes la actividad de las explotaciones.

Con todo, ambas organizaciones agrarias coinciden en poner en valor el trabajo de los efectivos de extinción y los servicios de emergencia que continúan luchando contra las llamas, además de manifestar su apoyo y solidaridad con las personas damnificadas.