El transporte frena su actividad en la cerámica de Onda y brinda su apoyo a Emergencias

El secretario de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías (ACTM), Carmelo Martínez, ha explicado cómo la evolución del incendio forestal originado en la Vall d'Uixó está repercutiendo de lleno en la actividad diaria del sector logístico y de transportes de la zona afectada.

«Las fábricas han ido paralizando su producción y nos hemos visto afectados. Esto no solo ha ocurrido en Onda, que cuenta con una alta densidad de empresas cerámicas, sino también en el resto de localidades afectadas estos días por confinamientos y cierre de actividad empresarial como la Vall d'Uixó y Betxí», señaló Martínez.

Cooperación en todo lo necesario

Carmelo Martínez, presidente de ACTM. / GABRIEL UTIEL

Ante esta situación crítica, la patronal del transporte ha mostrado su total disposición para colaborar en las tareas de apoyo: «Hemos ofrecido nuestra ayuda desde el primer momento y nos estamos coordinando de forma directa para atender cualquier servicio que pueda requerir el dispositivo de Emergencias. De hecho, varios transportistas ya han cooperado activamente en las labores de auxilio, trasladando, por ejemplo, palets de garrafas de agua potable a zonas donde el suministro público se ha visto interrumpido y la necesidad era urgente. Si nos piden ayuda, estamos haciendo y haremos todo lo que esté en nuestra mano».

Por otro lado, la ola de incendios que afecta a diversas zonas de España está provocando complicaciones añadidas a nivel logístico. Las severas restricciones y los cortes de tráfico en la red viaria obligan a las empresas a extremar la precaución y a replanificar sus rutas de reparto y entrega. Sin ir más lejos, tal y como ha informado el periódico Mediterráneo, en la provincia de Castellón permanecían hoy cortadas al tráfico varias carreteras, por lo que se insiste en la importancia de consultar de forma continua las actualizaciones en tiempo real de la Dirección General de Tráfico (DGT).