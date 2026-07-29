Reivindicación
Así es ahora la vida de la joven Adriana, evacuada en Moncofa: "El monte es nuestra vida"
Con solo 21 años, se ha adaptado a su nueva rutina, lejos de casa.
Agradece la atención de los voluntarios y reclama medidas para recuperar las zonas afectadas
Adriana Melo, de 21 años y vecina de Alfondeguilla, también se encuentra evacuada en el edificio polifuncional de Moncofa. Pese a su juventud, desde el pasado sábado 25 de julio se ha adaptado a una nueva rutina, dividida entre el polifuncional, donde come, y el polideportivo, donde duerme.
"Es una situación que nunca pensé que viviría, pero es la que toca ahora. La verdad es que estoy muy contenta con el trato que estoy recibiendo", explica la joven.
Melo destaca especialmente la atención que prestan las personas encargadas de ayudar a los vecinos evacuados. "Los voluntarios son gente encantadora, ya que en todo momento están pendientes de nuestras necesidades", señala.
El alivio de saber que su casa está bien
La vecina de Alfondeguilla reconoce que permanecer tantos días lejos de su localidad comienza a hacerse difícil. "Estar tanto tiempo fuera de tu municipio se va haciendo un poco largo, pero, por un lado, sé que mi vivienda está bien y eso supone un gran alivio", afirma.
Sin embargo, las imágenes de los daños ocasionados por el fuego le provocan tristeza. "Ver en fotografías cómo ha quedado una parte del término municipal es una pena. Tendré que acostumbrarme durante mucho tiempo a verlo todo negro", lamenta.
Recuperar el monte quemado
Adriana Melo considera que, una vez extinguido el incendio, será necesario comenzar cuanto antes la recuperación de las zonas afectadas. "Las administraciones deberían impulsar políticas para recuperar el monte, porque el monte es nuestra vida", concluye.
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