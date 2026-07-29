Los alcaldes, la primera respuesta en la defensa ante el voraz incendio de la Vall d'Uixó

Los ayuntamientos son la institución más cercana a los vecinos. Y los alcaldes y alcaldesas, de la mano del resto de concejales y los trabajadores municipales, se han convertido estos días en una pieza clave de la lucha contra la emergencia por el incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó y que deja un rastro desolador por la comarca castellonense de la Plana Baixa.

Son ellos quienes, desde el primer minuto, se pusieron manos a la obra para asegurar que la dura decisión de desalojar y dejar atrás el municipio se realizara con seguridad y sin incidentes. También quienes acompañan a sus vecinos en estos momentos de incertidumbre, les brindan información de cómo el fuego avanza en sus términos municipales y sobre cómo los servicios de emergencia protegen los núcleos urbanos. Se interesen además por la evolución de los trabajos con reuniones en el puesto de mando avanzado. E incluso acompañan a vecinos que requieren recoger alguna medicación o acceder para dar alimento a animales que permanecen en la zona afectada de la mano de los cuerpos de seguridad. Todo ello en jornadas interminables en las que no se cuentan las horas en activo y pese a que, en algunos casos, sufren las consecuencias de la emergencia de la misma forma que sus vecinos.

18 con residentes que dejaron atrás sus casas

Los dirigentes municipales de los 18 municipios castellonenses que han sufrido evacuaciones desde que se declaró el fuego el pasado sábado relatan a Mediterráneo cómo están haciendo frente a estos días tan complicados. Son los alcaldes de la Vall d’Uixó, Betxí, Onda, Artana, Almedíjar, Azuébar, Chóvar, Villamalur, Suera, Torralba del Pinar, Fuentes de Ayódar, Alfondeguilla, Ayódar, Tales, Alcudia de Veo, Aín, la Vilavella y Eslida.

Estas jornadas son, para muchos de ellos, las más complicadas desde que ostentan la vara de mando. Un cargo que, en numerosos casos, al tratarse de localidades pequeñas, no está retribuido, lo que sin embargo queda al margen en estos momentos, pues como indican, lo primero son sus vecinos.

El listado de munícipes que se han volcado ante la complicada situación podría ser aún más extenso, pues la emergencia va mucho más de las poblaciones desalojadas o confinadas. Otras localidades como Segorbe, Nules, Moncofa, Vila-real e incluso Castelló, entre otras, están ofreciendo todos sus recursos y ayuda para atender a las personas afectadas.

Así viven la emergencia los alcaldes: