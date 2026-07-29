Testimonio
Carla Nebot, alcaldesa de Betxí: "La palabra es sufrimiento e impotencia por el incendio. Se padece por todos los vecinos"
Rememora el momento más crítico de esta emergencia
Los alcaldes y alcaldesas, al final, comparten las mismas sensaciones que sus vecinos al ver su municipio y su patrimonio natural amenazados por el fuego. "Estoy sufriendo, la palabra es sufrimiento e impotencia, mucha impotencia", relata la primera edila de Betxí, Carla Nebot, quien dice "tener el corazón en un puño" después de varios días de trabajo incansable.
"La gente no se puede imaginar lo que se padece por todos los vecinos y vecinas, porque al final todos nos conocemos y todos tenemos a alguien cercano con maset o incluso a familiares que viven todo el año en uno", relata tras "unos días muy difíciles" y en un momento en el que "parece que se ve un poco la luz" al haberse levantado ya el confinamiento.
Noche crítica
"La noche crítica la tuvimos del sábado al domingo, fue muy dura. Me pude acercar al punto donde estaba el jefe de mando trabajando y se me puso el corazón en un puño porque los bomberos se jugaron la vida por salvar del fuego a varios masets", comenta Nebot, quien añade que al mismo tiempo "siguen surgiendo otras cuestiones que también hay que atender y gestionar".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una carnicería de Onda: 'Hay viviendas donde de dos han pasado a residir ocho y necesitan avituallamiento
- La cronología del domingo en el incendio de la Plana Baixa: comienzo desolador y noche para la esperanza
- Milagro' en Artana: El pastoreo salva a 227 reses rodeadas por el fuego
- La noche en la que un restaurante de Castellón se convirtió en el hogar de 600 viajeros atrapados
- La cadena holandesa 'low cost' Zeeman activa un ERE y el cierre de 13 locales: el futuro de las tiendas de Castellón
- Calles vacías y bares cerrados en la Vall d'Uixó: 'Hemos perdido el 100% de la facturación
- El sorteo del Euromillones deja un premio de un millón de euros en Castellón
- Los vecinos de La Vall d'Uixó evacuados por el incendio ya pueden regresar a sus casas, aunque el confinamiento sigue activo