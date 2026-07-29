Carla Nebot, alcaldesa de Betxí: "La palabra es sufrimiento e impotencia por el incendio. Se padece por todos los vecinos"

Los alcaldes y alcaldesas, al final, comparten las mismas sensaciones que sus vecinos al ver su municipio y su patrimonio natural amenazados por el fuego. "Estoy sufriendo, la palabra es sufrimiento e impotencia, mucha impotencia", relata la primera edila de Betxí, Carla Nebot, quien dice "tener el corazón en un puño" después de varios días de trabajo incansable.

"La gente no se puede imaginar lo que se padece por todos los vecinos y vecinas, porque al final todos nos conocemos y todos tenemos a alguien cercano con maset o incluso a familiares que viven todo el año en uno", relata tras "unos días muy difíciles" y en un momento en el que "parece que se ve un poco la luz" al haberse levantado ya el confinamiento.

Noche crítica

"La noche crítica la tuvimos del sábado al domingo, fue muy dura. Me pude acercar al punto donde estaba el jefe de mando trabajando y se me puso el corazón en un puño porque los bomberos se jugaron la vida por salvar del fuego a varios masets", comenta Nebot, quien añade que al mismo tiempo "siguen surgiendo otras cuestiones que también hay que atender y gestionar".