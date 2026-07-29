Carmina Ballester, alcaldesa de Onda: "La realidad es dura. El Montí se quema y a los ondenses nos duele el corazón"

"La realidad es dura. El Montí se quema, nuestro pulmón se está consumiendo poco a poco y a todos los ondenses nos duele el corazón. La nota positiva es que, gracias a la encomiable labor de los profesionales, la situación va mejorando poco a poco", sostiene la alcaldesa de Onda, Carmina Ballestersobre cómo vive la emergencia derivada del incendio declarado en la Vall d'Uixó.

La munícipe cree que "es momento de demostrar máxima prudencia y responsabilidad individual y colectiva, ya que el incendio sigue activo», por lo que insta a «seguir cumpliendo con las recomendaciones y seguir las indicaciones de Emergencias".

"Orgullosa de la solidaridad"

Ballester se muestra "muy orgullosa de la solidaridad del pueblo de Onda con la acogida de los vecinos de pueblos hermanos que también están sufriendo las consecuencias del incendio". "Les estamos cuidando con todo el cariño", añade.

Sobre su labor incide en que acompañar a los vecinos, tanto ahora como en la recuperación. "Onda superará esta catástrofe, como siempre hemos hecho, y el verde volverá a brotar en nuestra Serra d’Espadà", sentencia.