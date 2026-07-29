Castellón afronta la cuarta ola de calor con el incendio de la Vall d’Uixó aún activo

La cuarta ola de calor del verano arranca hoy. La entrada de una nueva masa de aire cálida dejará temperaturas extremas en todo el territorio peninsular. Así, varios puntos de España podrán alcanzar los 42 grados durante los próximos días.

Las altas temperaturas junto a los bajos niveles de humedad y los vientos podrán dificultar las labores de extinción de los incendios que continúan activos en la península. En Castellón, el incendio de la Vall d'Uixó deja ya 9.300 hectáreas calcinadas mientras 1.200 efectivos y 35 medios aéreos siguen trabajando sin descanso.

Cuarta ola de calor

Hoy, la entrada de una masa de aire cálida de origen sahariano dará comienzo a la cuarta ola de calor. Según el meteorólogo Jorge Olcina, esta sería la sexta llegada de aire sahariano a la península desde finales de mayo, y a pesar de tratarse de un nuevo episodio cálido, "no será tan intensa como las dos últimas ocurridas en el mes de julio".

La cresta de aire sahariano afectará primero al centro peninsular por lo que en un inicio no tendrá un fuerte impacto en la Comunitat Valenciana. Será el viernes cuando la masa de aire comience a desplazarse hacia la costa mediterránea lo que hará notar los primeros efectos sobre todo entre el domingo y el martes que viene.

Cómo afecta al incendio de la Vall

Según el responsable del operativo, Fernando Quindelán, las condiciones meteorológicas de la pasada noche fueron favorables, lo que permitió avanzar en la extinción de puntos críticos como el eje Tales-Alfondeguilla, uno de los que más preocupa hasta ahora.

Ahora, con el inicio de una nueva ola de calor, las labores de extinción podrían complicarse. Por una parte, las altas temperaturas reducen la humedad del combustible fino, como hojas secas y ramas, lo que aumenta la velocidad de propagación del fuego. A esto se suma el bajo porcentaje de humedad del suelo, que en casi todo el territorio de la Comunitat Valenciana se sitúa por debajo del 10%.

Otro de los factores que eleva el riesgo es el viento de componente sur. Este puede avivar las llamas y provocar cambios de dirección del fuego, lo que dificultaría el trabajo de los equipos de extinción. Además, hay que tener en cuenta la inversión térmica, un fenómeno que puede retener el humo en capas bajas, empeorar la calidad del aire y reducir la visibilidad.

Por todo ello, los equipos desplegados deberán aprovechar las posibles ventanas meteorológicas que surjan durante la jornada, ya que podrían ofrecer una oportunidad clave para reducir la intensidad del incendio o incluso avanzar de forma decisiva en su extinción.

Riesgo extremo

Al igual que en anteriores jornadas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado el nivel extremo por riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana. Por este motivo, los expertos piden extremar las precauciones, prestar especial atención a las personas vulnerables y avisar de inmediato ante cualquier señal de humo o fuego.

Previsión para mañana jueves

Para mañana los modelos prevén cielos poco nubosos o despejados y no se esperan precipitaciones. En lo que se refiere a las temperaturas, los valores no sufrirán cambios significativos y se mantendrán por encima de los 30 grados en toda la provincia. Estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana jueves:

Zorita del Maestrazgo : 36 grados

: 36 grados Montanejos : 35 grados

: 35 grados Segorbe : 35 grados

: 35 grados Bejís : 34 grados

: 34 grados Onda : 34 grados

: 34 grados Atzeneta del Maestrat: 34 grados

Por la noche, el termómetro tampoco dará tregua. Se esperan temperaturas tórridas en el litoral norte, mientras que en la mitad sur el mercurio se aproximará a los 25 grados. En el resto de la provincia, las temperaturas serán tropicales (por encima de los 20 grados) excepto en algunos puntos del interior, donde oscilarán entre los 17 y 19 grados.

Próximos días

De cara a las próximas jornadas, los valores térmicos mantendrán una tendencia similar. Se espera que los termómetros de la provincia superen los 30 grados, pudiendo aumentar hasta los 37. Por el momento, no se prevén lluvias aunque se podrá formar alguna tormenta dispersa en las comarcas del interior.

Sigue en directo el incendio de la Vall d'Uixó aquí.

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Esta es la previsión para los próximos días según Aemet: