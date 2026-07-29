Castellón consolida la red para reforzar el emprendimiento empresarial

El CEEI Castellón continúa reforzando el ecosistema emprendedor de la provincia mediante el desarrollo y actualización del Mapa del Ecosistema de Emprendimiento de la Comunitat Valenciana, una plataforma digital que reúne ya a 148 entidades y agentes económicos de Castellón dedicados al apoyo del emprendimiento y la innovación empresarial.

Impulsada por la Generalitat Valenciana, a través de IVACE+i, y gestionada por la Red de Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs) de la Comunitat Valenciana, esta herramienta permite localizar de forma rápida e intuitiva los recursos disponibles para acompañar a las personas emprendedoras durante todas las fases de creación y consolidación de sus proyectos.

Red autonómica

A escala autonómica, el mapa integra ya más de 980 organizaciones, entre aceleradoras, viveros de empresas, universidades, espacios de coworking, asociaciones empresariales, entidades financieras, administraciones públicas y otras organizaciones especializadas en el impulso al emprendimiento. Todas ellas aparecen geolocalizadas e incluyen información actualizada sobre los servicios que ofrecen, facilitando el acceso a los recursos disponibles en cada territorio.

En la provincia de Castellón, el mapa cuenta actualmente con 148 entidades y agentes económicos, consolidando una red de apoyo que pone de manifiesto la fortaleza y el dinamismo del ecosistema emprendedor provincial. Esta amplia representación facilita que cualquier persona con una idea de negocio pueda identificar con rapidez qué organización puede ayudarle en función de sus necesidades, ya sea para acceder a financiación, recibir asesoramiento especializado, encontrar espacios de trabajo o impulsar procesos de innovación.

Directorio dinámico

Entre las funcionalidades incorporadas a la plataforma destaca un directorio dinámico que permite realizar búsquedas por tipo de servicio, mejorando la experiencia de navegación y favoreciendo la colaboración entre los distintos agentes que forman parte del ecosistema emprendedor valenciano.

El Mapa del Ecosistema de Emprendimiento se complementa con el portal EmprenemJunts, también gestionado por la Red CEEI, que pone a disposición de emprendedores y pequeñas empresas centenares de recursos especializados, herramientas prácticas y una agenda permanente de actividades orientadas a impulsar la creación y el crecimiento empresarial.

Conexión territorial

Además, el CEEI Castellón continúa desarrollando iniciativas para fortalecer la conexión entre los distintos agentes del territorio mediante encuentros de trabajo, acciones de dinamización y actividades formativas que favorecen el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de colaboración.

Con esta herramienta, el CEEI Castellón reafirma su compromiso con la construcción de un ecosistema emprendedor cada vez más conectado, accesible y colaborativo, facilitando que empresas, entidades y agentes económicos trabajen de forma coordinada para impulsar el emprendimiento y la innovación en la provincia.