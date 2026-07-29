La Diputación de Castellón activa la recuperación de poblaciones afectadas por el incendio con ayudas de hasta 100.000€ por municipio

"Ante una emergencia, perder un minuto es perder mucho y esta institución debe ser tan ágil como eficaz”. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha defendido así la activación este mismo miércoles de la línea de catástrofes, un recurso extraordinario que aprobó con carácter pionero cuando asumió la presidencia, y que se habilita “como una solución más para poner en marcha desde ya los necesarios mecanismos de recuperación” ante los daños causados por el incendio que afecta a la Plana Baixa.

La presidenta de la Diputación ha convocado de urgencia la comisión de seguimiento de catástrofes y ha dado luz verde a una línea de ayudas económicas dirigida a “ayudar a quienes han perdido mucho en este incendio que todavía continúa activo”.

Una vía extraordinaria

Esta vía extraordinaria, contemplada en el marco del plan Diputació Respon, establece dos grupos de acción con el objetivo de ganar en eficacia. Por un lado una línea de hasta 100.000 euros dirigida a sufragar los gastos corrientes de los municipios con territorio quemado. La segunda de las líneas, de hasta 5.000 euros, se dirige a dar cobertura a costes extraordinarios (transporte, alojamiento, manutención…) asumidos por los ayuntamientos de los municipios evacuados.

Las poblaciones declaradas zona gravemente afectada por la Diputación de Castellón y que por tanto tendrán acceso a esta línea de ayudas son 17: Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Azuébar, Almedíjar, Villamalur, Suera, la Vilavella, Betxí, Artana, Alfondeguilla, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, Chóvar y Nules. “Son los primeros, pero no significa que sean los únicos”. Así lo ha considerado la presidenta de la Diputación de Castellón, quien ha señalado que “en función de la evolución del incendio se irán ampliando en sucesivas comisiones”.

Menos de 20.000 habitantes

Cabe señalar que tras el acuerdo de la comisión convocada este miércoles se celebrará una junta de gobierno para aprobar las bases que regularán la concesión de las ayudas. Esta línea de catástrofes determina sus fondos en función de la superficie afectada por el fuego y está dirigida a localidades con una población inferior a 20.000 habitantes.

“Nuestro esfuerzo va dirigido a recuperar, cuanto antes, la normalidad”, ha declarado. Por ello, “ayudar a quienes sufren una catástrofe es un deber. Y desde la Diputación tenemos el firme compromiso de ser ágiles y eficaces. Por eso no hemos perdido un solo minuto en activar esta línea. Volver a estar al lado de nuestros municipios y sus vecinos, que son lo único que importa en estos momentos”, ha considerado Marta Barrachina.