La Diputación de Castellón habilita el centro de Penyeta Roja para acoger a vecinos evacuados por el incendio de la Vall d’Uixó

La Diputación de Castellón ha habilitado el centro de Penyeta Roja para acoger a vecinos evacuados por el incendio forestal de la Vall d’Uixó. Se trata de una medida extraordinaria que se presta con el objetivo de garantizar la protección y seguridad de los vecinos desplazados de sus hogares. “Es nuestra única prioridad”, ha declarado la presidenta provincial, Marta Barrachina.

Al centro de Penyeta Roja se desplazarán los vecinos que han sido alojados en hoteles y cuyas habitaciones están comprometidas por reservas turísticas. “Su alojamiento está garantizado en el centro que hemos habilitado en Penyeta Roja”, ha explicado la presidenta de la Diputación de Castellón.

"Dotado con las prestaciones que merecen"

Se trata de 75 camas, dotadas de climatización y ventiladores, que el centro educativo habilita ante la emergencia causada por el incendio forestal. “Ponemos a disposición de todos los ciudadanos que lo necesiten este espacio, dotado con las prestaciones que merecen quienes han tenido que abandonar su hogar por esta catástrofe que deseamos que acabe lo más pronto posible”, ha concluido la presidenta de la Diputación de Castellón.