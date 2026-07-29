Empresas y transporte, al ralentí, mientras crecen las consultas de autónomos a las aseguradoras

La industria, el comercio y el transporte de las zonas confinadas por el incendio funcionaron ayer al ralentí, con un seguimiento desigual de las restricciones por parte de comercios y empresas durante la segunda jornada de confinamiento, que tiene impacto doble en empleados residentes en las zonas afectadas por el incendio pero también del resto con sede de trabajo en el área. En Onda se levantó el confinamiento para la planta de tratamiento de residuos de Reciplasa, considerada un servicio esencial, con el objetivo de que pudiera continuar la gestión de los residuos. "El lunes por la noche no trabajamos, por el confinamiento, pero ayer martes se efectuaron labores de la transferencia y por la noche se operó ya con normalidad", manifestaron. También abrieron sus puertas supermercados y tiendas de alimentación en Onda y Betxí. Las restricciones sí quedaron sin efecto en la Vall d'Uixó, donde se retomó la actividad económica al 100%. Desde la CEV, ATA o la plataforma de autónomos de Castellón todavía no se han pronunciado en la cuantificación de pérdidas.

Amazon mantiene cerrado su centro logístico

En Onda grandes compañías como Amazon mantuvieron cerrado su centro logístico, siguiendo la recomendación de las autoridades a fin de evitar los posibles efectos sobre la salud de los trabajadores provocados por la mala calidad del aire y mantener libres las carreteras de acceso para facilitar el paso de los servicios de Emergencias.

Dentro del sector cerámico, algunas empresas mantuvieron los hornos en funcionamiento con el personal mínimo imprescindible, generalmente un hornero y una persona de mantenimiento, mientras que los empleados de oficina trabajaron desde casa.

Otras compañías registraron actividad en los almacenes para entregar pedidos y cumplir los plazos con sus clientes, aunque sin recibir materias primas al tener las líneas de producción paradas. Otra casuística fue la de la coincidencia justo con la parada técnica prevista para estos días o la próxima semana.

Los autónomos consultan las coberturas por lucro cesante

Los autónomos, especialmente los vinculados al comercio y la hostelería, permanecen muy pendientes de las ayudas que puedan habilitarse y en contacto con sus compañías aseguradoras. Desde las patronales indicaron que están recibiendo numerosas llamadas para solicitar información sobre el lucro cesante o pérdida de beneficios, una póliza que indemniza las ganancias económicas o los ingresos que una empresa o una persona deja de percibir como consecuencia de un siniestro, como un incendio, una avería o un accidente.

Los responsables provinciales de CCOO y UGT, Albert Fernández y Vicente Chiva, recordaron que el Estatuto de los Trabajadores contempla permisos de hasta cuatro días en situaciones como un confinamiento. Los sindicatos aconsejan presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo si se producen represalias.

El transporte acusa el cierre de las fábricas

El secretario de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías, Carmelo Martínez, explicó que la evolución del incendio ha repercutido de lleno en la actividad diaria del sector logístico y del transporte.

"Las fábricas han ido paralizando su producción y nos hemos visto afectados. Esto no solo ha ocurrido en Onda, que cuenta con una alta densidad de empresas cerámicas, sino también en el resto de localidades afectadas estos días por confinamientos y cierres de la actividad empresarial, como la Vall d'Uixó y Betxí", señaló Martínez.

La patronal del transporte ha mostrado su disposición a colaborar con el dispositivo de Emergencias. "Hemos ofrecido nuestra ayuda desde el primer momento y nos estamos coordinando de forma directa para atender cualquier servicio que pueda requerir el dispositivo de Emergencias", afirmó.

Varios transportistas ya han participado en las labores de auxilio trasladando, por ejemplo, palés de garrafas de agua potable hasta zonas donde se había interrumpido el suministro público.

"Si nos piden ayuda, estamos haciendo y haremos todo lo que esté en nuestra mano", añadió Martínez.

La ola de incendios que afecta a diferentes zonas de España está provocando además complicaciones en los repartos y en la actividad logística debido a los cortes de carreteras.

Un plan extraordinario para recuperar el campo

La Unió Llauradora i Ramadera ha presentado a la Generalitat un Plan Extraordinario de Recuperación Agraria, Ganadera y Ambiental para la Serra d'Espadà. El objetivo es impedir que las consecuencias del gran incendio provoquen el abandono definitivo de explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas, una situación que aumentaría todavía más la vulnerabilidad del territorio ante futuros incendios.

A la espera de que el Consejo de Ministros declare hoy la zona del incendio como gravemente afectada, la organización considera importante que las administraciones autonómicas trabajen ya en las tareas de recuperación y prevención.

La Unió advierte de que el incendio no termina cuando se apagan las llamas. Aunque la emergencia quede controlada, los daños económicos sobre las explotaciones pueden prolongarse durante años, especialmente en cultivos leñosos como los cítricos, el olivar, el almendro, el níspero, la viña, el aguacate o el alcornoque, del que se extrae el corcho.

Estos cultivos necesitarán un largo periodo para recuperar su capacidad productiva. A ello se suman las pérdidas en terrenos de hortalizas, invernaderos e infraestructuras agrarias, el incremento de los costes para la ganadería extensiva y las graves afecciones para la apicultura por la desaparición de los recursos florales.

"El abandono de una explotación puede durar muchas décadas, incluso toda una generación. Por eso hay que actuar con rapidez y con una respuesta extraordinaria", afirmó el secretario general de la Unió, Carles Peris.

El seguro agrario incluye los daños por incendio

Desde Agroseguro informaron de que los daños provocados por incendios en las producciones agrícolas y ganaderas están incluidos dentro de la garantía básica de cualquier póliza del seguro agrario.

La protección cubre tanto las pérdidas en la producción como los daños en las plantaciones y el arbolado, además de las afecciones a las cabañas ganaderas aseguradas.

La entidad recuerda que el seguro cubre los daños independientemente del origen del fuego. El productor asegurado recibirá la indemnización correspondiente y, si posteriormente se determina que el incendio fue provocado y se identifica al responsable, serán las aseguradoras las que realicen los trámites para recuperar el importe.

Agroseguro subraya además que no existe urgencia para enviar el parte de siniestro y recomienda seguir las instrucciones de las autoridades y evitar cualquier riesgo personal.