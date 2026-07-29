Testimonio
Estela Pérez, vecina de Alfondeguilla: "No hay palabras para describir el trato que estamos recibiendo"
Agradece la solidaridad y el trato recibido en Moncofa mientras espera poder regresar a casa tras seis días evacuada por el incendio
Estela Pérez, de 50 años y vecina de Alfondeguilla, lleva seis días evacuada en el edificio polifuncional de Moncofa debido al incendio que está arrasando la Serra d’Espadà. Es consciente de que, en estos momentos, lo mejor que pueden hacer es permanecer en un espacio seguro.
«La verdad es que, desde el primer día, Moncofa nos ha acogido y no nos falta ningún detalle. Todos estamos muy contentos y emocionados. No hay palabras para describir el trato que estamos recibiendo», explica.
Una acogida que recordará para siempre
Pérez destaca también la labor de las personas encargadas de atender a los evacuados. «La coordinación del grupo que está gestionando todo lo que nos ofrecen es maravillosa. Nuestra estancia en Moncofa será recordada para siempre y la llevaré en mi corazón. Su solidaridad ha traspasado todos los muros imaginables», expresa.
Al mismo tiempo, asegura sentirse tranquila porque su vivienda no ha sufrido daños. «Mi casa no ha sufrido ningún desperfecto y eso ha propiciado que no hayamos tenido ningún contratiempo. Estaré en Moncofa hasta que las autoridades indiquen que ya podemos volver», señala.
El temor al regreso
Sin embargo, Estela reconoce que el momento más duro llegará cuando pueda regresar a Alfondeguilla y comprobar personalmente las consecuencias del fuego.
«Sin duda, el drama será cuando volvamos y veamos el panorama que ha dejado el incendio. Es una verdadera lástima, pero tendremos que acostumbrarnos a la imagen en negro de todo lo que ha arrasado el fuego», lamenta.
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