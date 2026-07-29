Cómo identificar los bulos y las imágenes falsas que circulan sobre el incendio de la Vall d'Uixó: "El ecosistema de la desinformación son las redes sociales"

En los últimos días han circulado en redes sociales mensajes falsos, vídeos de incendios reciclados, ocurridos en otros lugares o en años anteriores e incluso imágenes y vídeos creados con inteligencia artificial que muestran animales siendo rescatados.

Guillermo Infantes, periodista del equipo de verificación de Newtral, explica que este fenómeno se repite de forma sistemática en situaciones de gran impacto mediático con la intención de obtener visualizaciones o generar una sensación de alarma. "Es normal que en estas circunstancias aparezcan bulos porque son acontecimientos que generan mucha atención y una fuerte carga emocional".

El periodista explica que estos bulos suelen girar en torno a tres ideas: asegurar que el fuego forma parte de un plan para acabar con el mundo rural; que se trata de incendios provocados para facilitar la instalación de plantas fotovoltaicas; o que el incendio habría sido provocado de manera intencionada y coordinada por administraciones públicas o por supuestos grupos de poder.

Estas narrativas han circulado durante los últimos días en redes sociales en relación con el incendio originado en la Vall d'Uixó. En este caso, Newtral, medio especializado en verificación de hechos, ha desmentido que el incendio se haya provocado para facilitar un proyecto de placas solares.

Los mensajes difundidos hacen referencia a la planta fotovoltaica Arada Solar, un proyecto promovido por la empresa noruega de energías renovables Statkraft, cuya instalación está prevista en varios municipios de la provincia de Castellón, entre ellos La Vall d'Uixó.

La empresa aseguró a Newtral que los terrenos donde está prevista la planta no han sido afectados por el incendio, ya que se sitúan a 10 kilómetros al sur de la zona afectada y corresponden, mayoritariamente, a zonas agrícolas abandonadas y llanas.

Según Infantes, detrás de estos bulos suelen existir diferentes motivaciones. "Hay un interés lucrativo porque este tipo de contenido funciona muy bien en redes sociales. Se apoya en emociones como el miedo, la alarma o el enfado, que generan más reacciones y favorecen la viralización", señala. Esto tiene éxito porque los algoritmos de las redes sociales priorizan los contenidos que generan una mayor interacción.

Si bien el periodista destaca que el objetivo de los bulos no es siempre económico. En muchas ocasiones también existen intereses políticos destinados a construir un relato que desgaste a una administración concreta o, incluso, estrategias orientadas a descohesionar a la población y erosionar la confianza en las instituciones públicas, ya sean autonómicas, estatales o europeas.

En este contexto, Infantes asegura que "El ecosistema de la desinformación son las redes sociales". Por este motivo, recomienda ser consciente de que informarse a través de estas plataformas implica asumir el riesgo de encontrarse con información falsa o manipulada.

El experto insiste en que no se puede pretender que toda la población sea verificadora, ya que esa labor requiere tiempo y recursos. Por ello, aconseja priorizar siempre la información procedente de medios de comunicación contrastados, organismos oficiales y periodistas especializados.

También recomienda desconfiar de aquellos contenidos que se vuelven virales rápidamente y cuya única fuente sea una publicación en redes sociales, una captura de pantalla o un mensaje reenviado por WhatsApp.

En caso de duda sobre la veracidad de una información, fotografía o vídeo, recuerda que existen profesionales especializados en la verificación.

Imágenes falsas y vídeos creados con IA para aprovecharse de la tragedia

Las imágenes son también una importante fuente de desinformación. Es frecuente que fotografías o vídeos de catástrofes e incendios ocurridos en otros años o lugares se hagan pasar por imágenes de incendios activos.

En los últimos días, Newtral ha desmentido un vídeo viral de TikTok que aseguraba que la Guardia Civil había provocado un incendio. Las imágenes habían sido grabadas en Estados Unidos en 2025 y correspondían a una quema controlada.

La inteligencia artificial generativa ha complicado todavía más la situación, al multiplicar la capacidad para crear imágenes y vídeos extremadamente realistas que se difunden como si hubieran sido grabados durante el incendio de la Serra d'Espadà con intención de aprovechar el interés que despierta la catástrofe.

Imagen generada con inteligencia artificial que representa el rescate de unas vacas. / Desconocido

Entre estos contenidos destacan los supuestos rescates de animales atrapados entre las llamas. Muchos de estos vídeos acumulan visualizaciones apelando a la emoción del espectador, pero algunos corresponden a incendios de otros años y lugares o han sido creados íntegramente con inteligencia artificial con el objetivo de hacerse virales y obtener beneficios económicos.

"No hay una fórmula mágica para saber si una imagen ha sido creada con inteligencia artificial", reconoce Guillermo Infantes. Por ello, insiste en aplicar el mismo criterio que con cualquier otra información: desconfiar de los contenidos que proceden de fuentes desconocidas, poco fiables o enviados por WhatsApp y tratar de averiguar cuál es el origen de las imágenes.

La trazabilidad es clave para verificar un contenido, apunta el especialista. Consiste en identificar dónde apareció por primera vez un vídeo o una fotografía, quién la publicó inicialmente y si esa fuente resulta fiable.

Este trabajo puede resultar complejo para la mayoría de los usuarios, por lo que recomiendan recurrir a periodistas y plataformas de verificación cuando existan dudas.

Cómo saber si una imagen ha sido creada con IA

La propia red social X incorpora advertencias cuando los usuarios señalan que una imagen podría haber sido generada con inteligencia artificial. En esos casos, remite a una guía elaborada por The News Literacy Project que ofrece varias recomendaciones para identificar este tipo de contenidos.

Desconfiar cuando se encuentran numerosos vídeos prácticamente idénticos pero con pequeñas diferencias. Es habitual que, cuando un vídeo generado con IA se hace viral, otros creadores elaboren versiones muy similares para aprovechar su éxito.

pero con pequeñas diferencias. Es habitual que, cuando un vídeo generado con IA se hace viral, otros creadores elaboren versiones muy similares para aprovechar su éxito. Observar con detenimiento, y zoom cuando sea posible, las imágenes en busca de incoherencias. Cambios repentinos en la posición de objetos, elementos que aparecen y desaparecen, animales que modifican su aspecto entre planos o figuras que no siguen las leyes naturales pueden ser indicios de manipulación.

y zoom cuando sea posible, las imágenes en busca de incoherencias. Cambios repentinos en la posición de objetos, elementos que aparecen y desaparecen, animales que modifican su aspecto entre planos o figuras que no siguen las leyes naturales pueden ser indicios de manipulación. Contextualizar siempre el contenido. Antes de compartir un vídeo conviene preguntarse dónde fue grabado, si los uniformes de los bomberos corresponden realmente a la vestimenta oficial de ese lugar o si existen informaciones publicadas por medios fiables que confirmen la escena.

siempre el contenido. Antes de compartir un vídeo conviene preguntarse dónde fue grabado, si los uniformes de los bomberos corresponden realmente a la vestimenta oficial de ese lugar o si existen informaciones publicadas por medios fiables que confirmen la escena. Comprobar si el vídeo ya había circulado anteriormente . Una búsqueda en Google describiendo la escena o una búsqueda mediante herramientas como Google Lens puede ayudar a revelar si esas imágenes fueron grabadas meses o incluso años antes.

. Una búsqueda en Google describiendo la escena o una búsqueda mediante herramientas como Google Lens puede ayudar a revelar si esas imágenes fueron grabadas meses o incluso años antes. Revisar el perfil que publica el contenido. Muchas cuentas especializadas en generar imágenes mediante inteligencia artificial mantienen prácticamente toda su actividad centrada en este tipo de publicaciones.

Por último, aunque los comentarios de otros usuarios pueden ayudar a detectar irregularidades, conviene analizarlos con sentido crítico. Lo importante no es el número de personas que afirman que un contenido es falso o verdadero, sino las pruebas y argumentos que aportan.

El experto en inteligencia artificial Henk van Ess, periodista holandés, recuerda que las herramientas de generación de imágenes han evolucionado a gran velocidad y que los errores clásicos, como las manos con seis dedos o los rostros deformados, ya no son las pruebas fiables de que unas imagenes haya sido creada con IA.

En cambio, señala que un exceso de perfección también puede resultar revelador: personas con la piel impecable, rostros excesivamente simétricos o una apariencia demasiado limpia y cuidada para una situación extrema como un incendio forestal pueden ser señales de que el contenido no corresponde a una escena real.

En momentos tan delicados y traumáticos, en los que es habitual la búsqueda de respuestas rápidas y la necesidad de comprender y dar sentido a lo que está ocurriendo, los expertos coinciden en una recomendación: antes de compartir un contenido que genera indignación, miedo o sorpresa, conviene detenerse unos segundos para comprobar de dónde procede y consultar medios fiables o especialistas en caso de duda.