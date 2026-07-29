El obispo de Segorbe-Castellón lanza una oración por los afectados del incendio: "Dios Todopoderoso..."

"Queridos diocesanos: Ante el grave incendio forestal que desde hace varios días afecta nuestra tierra (Castellón) y especialmente la Sierra Espadán y numerosos municipios de nuestra diócesis, deseo manifestar mi cercanía, mi afecto y mi oración por todas las personas que están sufriendo las consecuencias de este desastre ecológico y humano". Así empieza el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, con su plegaria por los afectados y quienes están combatiendo el devastador incendio con origen en la Vall d'Uixó. De hecho, hoy ha dado a conocer una oración específica para rezar por "el fin del desastre".

En contacto permanente con los párrocos

Máxima preocupación por llamas próximas a la ermita de Santa Bárbara, este pasado martes. / Gxsdrones

"Desde el primer momento -asegura el mandatario eclesiástico- he permanecido en contacto con los párrocos de las localidades afectadas, compartiendo con ellos la preocupación por sus comunidades y siguiendo de cerca la evolución de esta difícil situación".

Al mismo tiempo, ha reflexionado acerca del impacto en la población castellonense: "Son muchas las familias que han tenido que abandonar sus hogares; otras permanecen confinadas o viven con incertidumbre y angustia ante el avance del fuego. Muchas personas han visto amenazadas o han perdido sus viviendas, sus bienes y tantos recuerdos ligados a toda una vida. Tenemos muy presentes también a quienes trabajan sin descanso en las labores de extinción, protección y atención a los afectados: bomberos, brigadas forestales, miembros de la UME, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario, voluntarios y cuantos colaboran generosamente al servicio del bien común".

Acompañamiento espiritual y solidaridad del seminario

Imagen del Seminario de Segorbe con desplazados por el incendio. / MEDITERRÁNEO

"Nuestra Iglesia diocesana quiere acompañar espiritual y humanamente a todos ellos. Como signo concreto de la caridad cristiana, el Seminario Conciliar de Segorbe ha abierto nuevamente sus puertas para acoger a personas evacuadas, ofreciéndoles alojamiento y cercanía en estos momentos de dificultad", ha explicado.

Esta es la oración para combatir el incendio

El obispo ha hecho un llamamiento "a todos los fieles a orar por los afectados y mostrarles su cercanía y solidaridad cristiana. Y pido especialmente a los párrocos que, en las celebraciones de la Eucaristía de estos días, incluyan la siguiente oración y una petición en la oración de los fieles".

Oración

Dios todopoderoso y Padre de misericordia,

ponemos en tus manos a todas las personas afectadas por el incendio que asola nuestra tierra.

Protege a quienes han tenido que dejar sus hogares, fortalece a quienes viven con angustia e incertidumbre y consuela a quienes han sufrido pérdidas de sus viviendas, de sus bienes y de tantos recuerdos de su vida.

Bendice y sostiene a todos los que trabajan sin descanso para apagar el fuego y socorrer a la población.

Concede condiciones favorables para extinguir pronto el incendio, preserva la riqueza de la creación que nos has confiado y ayúdanos a vivir estos momentos con esperanza, solidaridad y confianza en tu providencia.

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

La Virgen de la Cueva Santa, patrona de la diócesis. / Mediterráneo

Petición para la oración de los fieles

Por todas las personas afectadas por el incendio que golpea la Sierra de Espadán y los pueblos de nuestra diócesis; por quienes han sido desalojados o permanecen confinados; por quienes han perdido sus hogares, bienes y recuerdos; y por los bomberos, brigadas forestales, miembros de la UME, fuerzas y cuerpos de seguridad, sanitarios y voluntarios que trabajan generosamente para proteger vidas y bienes, para que el Señor los fortalezca, conceda eficacia a sus esfuerzos y nos regale pronto el fin de este desastre.

Roguemos al Señor.

Agradezco de corazón la cercanía pastoral de nuestros sacerdotes y la oración de todos los fieles. Que la Virgen de la Cueva Santa, patrona de nuestra diócesis, interceda por quienes sufren y nos ayude a vivir estos momentos con fe, solidaridad y caridad fraterna.

Con mi afecto y mi bendición.

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*Casimiro López Llorente.