Onda crea oficina a disposición de los afectados del incendio de Vall d'Uixó para la tramitación de ayudas

El Ayuntamiento de Onda ha constituido una oficina municipal de atención a los afectados por el incendio forestal que afecta desde el sábado varias localidades del entorno de la Serra d'Espadà con el objetivo de "ofrecer asesoramiento y acompañamiento personalizado en la tramitación de las distintas ayudas que habiliten las administraciones públicas tras la emergencia, tras la declaración de zona gravemente afectada por los incendios".

Este nuevo servicio, explica el consistorio en un comunicado, "nace para facilitar a vecinos, empresas y titulares de explotaciones agrícolas el acceso a las diferentes líneas de apoyo que ha anunciado el Gobierno de España, resolviendo dudas, orientando sobre la documentación necesaria y prestando asistencia durante todo el proceso administrativo".

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: "Desde el primer momento hemos estado al lado de los vecinos para atender la emergencia y ahora queremos seguir acompañándolos en la recuperación".

En este sentido, ha subrayado la voluntad de que "ningún afectado deje de solicitar una ayuda por desconocimiento o por la complejidad de los trámites administrativos". "El Ayuntamiento de Onda va a estar a su lado para facilitar todo el proceso", recalca.

Atención personalizada

La oficina atenderá de forma individualizada a todas las personas que puedan acogerse a las ayudas derivadas del incendio, ofreciendo información sobre las diferentes convocatorias que se publiquen y prestando apoyo en la preparación y presentación de la documentación requerida.

El objetivo es agilizar los trámites y garantizar que los afectados dispongan del acompañamiento necesario para acceder a los recursos puestos en marcha por las distintas administraciones.

Para facilitar la organización del servicio y evitar esperas, el Ayuntamiento habilitará próximamente un sistema de cita previa a través de onda.es, desde donde las personas interesadas podrán reservar día y hora para ser atendidas por el personal municipal.

El consistorio informará de la puesta en marcha del servicio y del procedimiento para solicitar cita a través de sus canales oficiales en cuanto esté disponible.