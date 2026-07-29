Apoyo institucional
El 'president' de la Generalitat visita diferentes puntos de atención y distribución de recursos para los afectados
Pérez Llorca ha conocido de primera mano las impresiones de vecinos y autoridades municipales
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado diferentes puntos de atención y distribución de recursos para los vecinos afectados por el incendio de la Vall d’Uixó.
Acompañado por varios miembros del Consell, Pérez Llorca se ha desplazado a la residencia Virgen de la Soledad de Nules que actualmente acoge a dos usuarios dependientes de los centros de Artana y La Vilavella.
Asimismo, han acudido al colegio Don José Alba de La Vilavella así como al Polideportivo Municipal de Nules donde la Generalitat ha habilitado un punto de atención provisional a los desalojados que hoy se trasladarán a la Residencia de estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón, al centro Penyeta Roja de Castellón de la Plana y al Balneario de La Vilavella.
Posteriormente, ha comprobado de primera mano el dispositivo organizado por la Generalitat para el reparto de agua potable a los vecinos de la Vilavella, ya que por motivos de salud pública no se puede beber agua del grifo hasta nueva orden.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una carnicería de Onda: 'Hay viviendas donde de dos han pasado a residir ocho y necesitan avituallamiento
- La cronología del domingo en el incendio de la Plana Baixa: comienzo desolador y noche para la esperanza
- Milagro' en Artana: El pastoreo salva a 227 reses rodeadas por el fuego
- La noche en la que un restaurante de Castellón se convirtió en el hogar de 600 viajeros atrapados
- La cadena holandesa 'low cost' Zeeman activa un ERE y el cierre de 13 locales: el futuro de las tiendas de Castellón
- Calles vacías y bares cerrados en la Vall d'Uixó: 'Hemos perdido el 100% de la facturación
- El sorteo del Euromillones deja un premio de un millón de euros en Castellón
- Los vecinos de La Vall d'Uixó evacuados por el incendio ya pueden regresar a sus casas, aunque el confinamiento sigue activo