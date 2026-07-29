El puerto de Castellón invertirá más de 307.000 euros en mejorar la seguridad operativa del muelle del Centenario

La Autoridad Portuaria de Castellón continúa avanzando en su estrategia de modernización y optimización de sus infraestructuras con la licitación del proyecto de suministro e instalación de nueve elementos de seguridad en el muelle del Centenario, con un presupuesto de 307.444,95 euros, más impuestos, y un plazo de ejecución de ocho meses.

El objetivo principal de esta obra pasa por culminar la adecuación técnica de este muelle clave para garantizar la máxima seguridad y eficiencia en las operaciones logísticas y de atención a los buques. El proyecto contempla la sustitución completa de nueve de las 18 defensas de escudo dobles actualmente instaladas.

De alta resistencia

Las nuevas defensas de alta resistencia absorben la energía del impacto de los buques comerciales durante las maniobras críticas de aproximación, atraque y desatraque, protegiendo tanto la estructura del muelle de hormigón como los cascos de las embarcaciones. Técnicamente, los nuevos equipamientos cumplen estrictamente con la normativa internacional de navegación Pianc 2002 y los estándares de calidad de la Unión Europea.

De esta manera, la Autoridad Portuaria reafirma su compromiso de ofrecer a los operadores e industrias del hinterland una plataforma logística competitiva, fiable y adaptada a las exigencias de la operativa portuaria moderna.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que "nuestra prioridad es ofrecer a los operadores e industrias de nuestro hinterland una infraestructura moderna, segura y eficiente”. El dirigente ha añadido que “con esta inversión garantizamos que las instalaciones del muelle del Centenario operen bajo los máximos estándares internacionales, protegiendo tanto a los buques como a nuestras infraestructuras estratégicas".