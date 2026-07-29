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Salvador Ventura, alcalde de Alfondeguilla: "Lo principal en estos momentos es tener calma y atender a las autoridades"
Confiesa que lo más difícil es "gestionar la incertidumbre"
Acompañar a los vecinos y dar respuesta a sus necesidades centran los intensos días que, como reconoce, está viviendo el alcalde de Alfondeguilla, Salvador Ventura. "Lo principal en estos momentos es tener calma y hacer caso a las autoridades", asegura mientras hace una pausa, pues ha estado coordinando el acceso a la localidad y, cuando ha podido, ha acompañado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para recoger medicamentos o atender a animales. También viene informando del avance del fuego en su término municipal, llegando incluso a desmentir informaciones erróneas.
Incertidumbre y solidaridad
Ventura asegura que lo más difícil es gestionar la incertidumbre y la impaciencia ante las ganas de regresar cuanto antes al pueblo, aunque destaca que la coordinación entre administraciones está funcionando "muy bien". También pone en valor la solidaridad recibida, especialmente la acogida que han tenido sus vecinos por parte del municipio de Moncofa, donde decenas de desalojados han encontrado cobijo. "El servicio es excepcional, como si estuviéramos en casa", afirma, a la espera de poder regresar.
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