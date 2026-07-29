Tania Baños, alcaldesa de la Vall d'Uixó: "La noche del sábado fue la peor como alcaldesa y de la ciudad en su historia reciente"

"La noche del sábado fue la peor de mis once años como alcaldesa y, probablemente, la peor noche que ha vivido la ciudad de la Vall d’Uixó en su historia reciente", resume Tania Baños, la primera edila de la Vall d’Uixó, ciudad donde se originó el incendio que arrasa la Plana Baixa, pero que también ha visto ya a sus vecinos evacuados regresar a casa.

"Muy dura y dolorosa"

"Hemos visto situaciones que nunca habíamos imaginado vivir, con muchísima tensión pero por suerte hemos salvado todas las casas y también el casco urbano", repasa sobre los primeros momentos del fuego, cuando la virulencia era extrema. Dice que la situación fue "muy dura y dolorosa", tras horas de trabajo ininterrumpido.

"Ver sufrir a tu ciudad de esta manera es muy duro", añade. Pero saca la parte positiva de esto: "También he visto la mejor cara de la Vall d’Uixó. La solidaridad, el compromiso y la capacidad de nuestra gente para ayudarse unos a otros en los momentos más complicados", señala, mostrándose "convencida de que la Vall d’Uixó volverá a levantarse" y agradeciendo la ayuda.