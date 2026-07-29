Vecinos de Tales, impacientes para que les dejen avituallar a sus animales tras el incendio de la Vall d'Uixó

Vecinos de la localidad de Tales, una de las que siguen desalojadas en el interior de Castellón por el incendio forestal de la Vall d'Uixó, han expresado su impaciencia por la negativa a poder regresar durante un breve periodo de tiempo para dar alimento y agua a sus animales.

En una carretera de Onda cortada por la Guardia Civil en dirección a Alcudia de Veo, Miguel Sales ha afirmado que desde hace cuatro días que tuvo que salir "con lo puesto" no ha podido regresar para cuidar a las gallinas y ovejas que tiene.

Ha señalado que, al igual que otros vecinos que también perros o palomos de competición, está "preocupado por el bienestar de los animales" que "tienen un valor sentimental muy grande".

"Solamente necesitamos unos minutos para darles comida y agua rápidamente. O si hiciera falta para desalojarlos", ha comentado Sales, quien lleva varias horas en la carretera cortada y al que la Guardia Civil le responde "no, no y no" cada vez que piden poder acceder al pueblo.

"Estamos desubicados, con ganas de volver a casa y queremos cuidar de los animales", ha reiterado.

Parados por seguridad

Respecto a los acompañamientos por parte de la Benemérita a las personas que tengan que llevar comida a los animales o mantener sus granjas, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha señalado que, de momento, "siempre manteniendo las cuestiones de seguridad", seguirán parados hasta que se puedan garantizar las condiciones de acceso.

"Estamos trabajando de manera muy coordinada con la dirección de la emergencia, la Guardia Civil y los alcaldes y las alcaldesas de los municipios para que podamos gestionar estas cuestiones", ha subrayado la delegada, que ha apuntado que "aquellos vecinos y vecinas que tengan casos concretos a través de sus alcaldes y sus alcaldesas, lo estamos gestionando en el PMA para dar también esa tranquilidad".