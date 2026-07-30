1.000 vecinos de seis municipios regresan a sus casas pero el incendio de la Serra d'Espadà sigue sin ser estabilizado

El incendio de la Serra d'Espadà, que continúa activo, encaró este jueves su sexto día con la buena noticia: El regreso a sus casas del millar de vecinos de seis municipios: Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuébar y Almedíjar. Sin embargo, otros 7.000 vecinos aún tendrán que esperar para poder retornar a sus hogares. Asimismo, se desconfinó la urbanización Nova Onda de Onda.

Mientras, prosigue la lucha denodada de los efectivos por tratar de contener el incendio que, aunque ralentiza su expansión, todavía no ha podido ser estabilizado. Tras el primer CECOPI de la jornada, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, cifró en 9.644 hectáreas la superficie afectada por el incendio y 81 kilómetros de perímetro, lo que implica 300 hectáreas más que la tarde anterior. No obstante, Valderrama fue cauto al explicar que "hasta que el incendio esté completamente extinguido no podremos dar una cifra definitiva".

Inversión térmica adelantada

La inversión térmica se adelantó a lo previsto y ralentizó el ritmo de trabajo de los medios aéreos durante la jornada, según explicó el director operativo del Puesto de Mando Avanzado, Fernando Pérez.

Un incendio en Rossell

Durante la noche del miércoles al jueves, se había avanzado en la extinción del incendio, pero continuaba activo. Aproximadamente a las 00.38 horas se declaró un incendio en Rossell que obligó a derivar unidades de bomberos forestales de la Generalitat y del Consorcio Provincial de Bomberos, aunque quedó controlado a las 6.40 horas, lo que permitió que pudieran regresar todas las unidades. El director técnico precisó que por la noche se consiguió consolidar parte del perímetro que preocupaba, sobre todo, en la zona de Artana y también en la de Aín.

Zona de Artana, clave

"Principalmente en la zona de Artana es donde tenemos más frente de llama y luego alrededor del perímetro es un frente diseminado que se va descolgando por las laderas y en el que estamos trabajando. Ya hemos conseguido en varios puntos pinchar para ir consolidándolo. El flanco izquierdo es donde estamos ahora centrando las labores: la zona de Alfondeguilla, Veo, Alcudia de Beo, Benitandús, Aín. El trabajo que tenemos que hacer va a ser largo hasta acercarnos lo máximo posible a la fase de estabilización, pero en principio hoy no se dará", avanzaba por la mañana el director operativo.

El Montí

Asimismo, agregó que zona de las faldas del Montí no son accesibles a los vecinos, porque está dentro del perímetro quemado. Añadió que la zona del flanco izquierdo era la que más preocupaba porque tiene pendientes muy pronunciadas con una caída fuerte al barranco, que es la línea de control que nosotros tenemos establecida para que no salte a la zona que ya afectaría a la Serra de Espadà por completo. "Esa es la zona donde he comentado que íbamos a apoyar con medios aéreos, no hemos podido, pero hemos conseguido esta noche a ellos y pinchar ahí ya con personal de tierra", ha declado.

"Han salvado de 20.000 a 40.000 hectáreas"

El conseller ha querido destacar el "excelente trabajo" que están realizando todos los efectivos que trabajan incansablemente las 24 horas del día, con relevos, para poder salvar todo lo que se pueda salvar de la Serra d'Espadà y que no se propague más. De hecho, el trabajo de estos efectivos ha conseguido evitar que el incendio quemara de 20.000 a 40.000 hectáreas, dijo en declaraciones a RTVE Comunitat.

Rebrote

Asimismo, durante la jornada un rebrote volvió a encender este jueves la zona de Penya Negra, en el término municipal de Betxí, mientras continúa el amplio operativo desplegado para combatir el incendio forestal que afecta a la Serra d’Espadà. El teniente de alcalde de Betxí, Luis Martín, ha confirmado a este periódico que este sector del incendio llevaba aproximadamente un día y medio apagado. La reactivación de las llamas ha obligado a movilizar de nuevo recursos de extinción hasta el paraje.

Auxilio de animales y agua embotellada

El conseller de Emergencias señaló que se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios cuyos vecinos regresaron a sus domicilios hasta que se den unos niveles adecuados y sea potable. De hecho, en la Vilavella ya se puede utilizar desde ayer porque los análisis han salido positivos.

A su vez, indicó que se trabajaba en un dispositivo para recoger a los animales y mascotas que se habían quedado en las casas o alimentarlos.

Calidad del aire

Además, añadió que se está midiendo la calidad ambiental de toda la zona de Castellón, que puede ser afectada por los vientos que propagan el humo de incendio forestal y los niveles son bastante óptimos, pero siguen teniendo que eh cumplir las instrucciones que la conselleria de Sanitat da al respecto. En ese sentido Valderrama agradeció a los ciudadanos que siguieran las instrucciones de la Conselleria de Sanitat y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que facilite el trabajo de los servicios esenciales y que tengan un poco de paciencia por el tiempo que llevan ya evacuados.