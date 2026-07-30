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Ainhoa Buigues, alcaldesa de Aín: "Lo más difícil es querer hacer algo y no poder hacer nada"
Confiesa que "si ves la zona es desolador, yo me estoy centrando en lo que se puede salvar"
Lucia Peris
La alcaldesa de Aín, Ainhoa Buigues, asegura que el municipio vive la situación con "mucha incertidumbre, nervios y tristeza".
Buigues reconoce la impotencia que han sentido durante estos días al no poder intervenir directamente sobre el terreno. "Lo más difícil es querer hacer algo y no poder hacer nada", explica. Además, describe el impacto que ha dejado el fuego en el paisaje: "Si ves la zona es desolador. Yo me estoy centrando en lo que se puede salvar, porque si pienso en todo lo que ya se ha perdido, no levanto cabeza".
La alcaldesa insiste en que, una vez finalice la emergencia, será necesario replantear la gestión del territorio. "Habrá que replantearse invertir más en prevención, porque esto va a ser así cada verano", advierte la primera edila de esta localidad de la Plana Baixa.
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