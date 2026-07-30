La alcaldesa de Torralba del Pinar: "Por fin podemos regresar; la población ha tenido un comportamiento ejemplar"

Los vecinos de Torralba del Pinar ya pueden regresar a sus hogares. Tras varios días de incertidumbre debido a la evacuación preventiva iniciada el pasado sábado, la alcaldesa de la localidad, Silvia Pérez, ha confirmado la noticia que toda la población esperaba.

"Nos han dado la noticia que esperábamos ya desde hace unos días, que podemos regresar al municipio y nada, lo hemos comunicado a través del bando municipal que tenemos y toda la gente me está enviando WhatsApps. Están contentos. Quiero agradecer también a la gente la paciencia que ha tenido estos días y el saber comportarse, que han sido un ejemplo", ha manifestado Pérez.

Durante los meses de invierno, el municipio cuenta con unos 60 vecinos censados, pero la evacuación sorprendió a la población en pleno inicio de sus fiestas, momento en el que se congregaban entre 350 y 400 personas.

Gratitud y realojo provisional

La alcaldesa ha destacado el incalculable trabajo de los bomberos, los medios aéreos y los equipos técnicos que han participado en las labores de control y extinción. Asimismo, ha agradecido a los vecinos la paciencia y el comportamiento ejemplar demostrados durante estos días.

La mayoría de los evacuados han permanecido realojados en viviendas de familiares, amigos y conocidos. Incluso se han producido situaciones de gran estrechez, con hasta seis u ocho personas alojadas en un mismo piso, por lo que la necesidad de regresar a sus casas era máxima.

Acceso habilitado desde Caudiel

Por el momento, el acceso al municipio se ha habilitado únicamente a través de la carretera CV-203, desde Caudiel hacia Torralba del Pinar.

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Desde el Ayuntamiento confían en que, a lo largo de las próximas horas o durante la jornada del viernes, pueda restablecerse también la circulación por la vía habitual desde Onda.