Anna Carratalà, alcaldesa de La Vilavella: "Ahora es crucial guiar a los vecinos en la recuperación"

"Lo estoy llevando relativamente bien. Prefiero no parar, porque cuando lo haga será cuando asimile lo ocurrido", comenta la alcaldesa de La Vilavella, Anna Carratalà, quien asegura que lo más duro de todo "ha sido la impotencia de ver a gente que se ponía en peligro porque no tenía la conciencia del riesgo que había, aunque en general todos se comportaron muy bien".

La munícipe incide en que ahora, además de "lo importante que es estar con los vecinos", toca comenzar a gestionar la recuperación. "Nos parece crucial guiar a los vecinos que han sufrido daños en vehículos, invernaderos o en sus propiedades privadas para que sepan cómo acceder a las ayudas o tramitarlo todo", declara Carratalà ahora que sus vecinos ya han podido regresar a sus casas, a la espera de recuperar la normalidad.