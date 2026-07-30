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Bejamín Villalba, alcalde de Artana: "Asimilar el impacto visual en el territorio será lo más difícil"

Confiesa que "la coordinación entre las administraciones ha sido fundamental"

Benjamín Villalba, alcalde de Artana.

Benjamín Villalba, alcalde de Artana. / Redacción

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Lucía Peris

Castellón

El alcalde en funciones de Artana, Benjamín Villalba, explica que afronta la situación de estos días "con mucha calma para dar ánimos a los vecinos". El primer edil admite que la evacuación fue uno de los momentos más complicados, porque "tomar estas decisiones no es agradable", aunque destaca la actitud de los vecinos, cuyo comportamiento fue "ejemplar".

Villalba también agradece el apoyo recibido del Ayuntamiento de Nules, Cruz Roja y los voluntarios, y subraya que la coordinación entre las administraciones ha sido "fundamental".

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Cara a la recuperación, el edil señala que uno de los principales retos será asumir las consecuencias. "Asimilar el impacto visual de nuestro territorio será lo más difícil", asegura.

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