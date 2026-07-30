Borja Chiva, teniente de alcalde de Almedíjar: "Los vecinos están nerviosos e intentas transmitir calma"

"Son días duros, de recibir muchas llamadas", resume el teniente de alcalde de Almedíjar, Borja Chiva, quien trabaja estas jornadas mano a mano con el primer edil, José Esteban Villanova.

"Los vecinos están nerviosos y se intenta transmitir tranquilidad y estar a su lado para solventar todo lo que necesitan", detalla Chiva sobre su labor, que va desde estar al tanto de las decisiones del Cecopi a gestionar accesos para atender animales y apoyar a los desalojados.

Unas tareas que desarrolla, según confiesa, a todas horas. "Estamos con la mejor voluntad ante esta situación", señala, aunque admite las ganas de que "esto acabe cuanto antes".

Asimismo, el teniente de alcalde reitera la importancia de informarse a través de canales fiables, puesto que también tienen que hacer frente a la aparición de bulos.

Levantan la evacuación

Almedíjar recupera la normalidad tras autorizarse el regreso de sus vecinos. La mejora de la evolución del incendio forestal de la Vall d'Uixó ha permitido a los habitantes del municipio volver a sus casas en una nueva fase de emergencia marcada por el progresivo retorno a la normalidad.