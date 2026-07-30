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Borja Chiva, teniente de alcalde de Almedíjar: "Los vecinos están nerviosos e intentas transmitir calma"

Detalla la labor municipal de apoyo a los vecinos y la gestión de accesos para atender a los animales

Borja Chiva, teniente de alcalde de Almedíjar.

Borja Chiva, teniente de alcalde de Almedíjar. / Mediterráneo

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Iván Checa

Iván Checa

Castellón

"Son días duros, de recibir muchas llamadas", resume el teniente de alcalde de Almedíjar, Borja Chiva, quien trabaja estas jornadas mano a mano con el primer edil, José Esteban Villanova.

"Los vecinos están nerviosos y se intenta transmitir tranquilidad y estar a su lado para solventar todo lo que necesitan", detalla Chiva sobre su labor, que va desde estar al tanto de las decisiones del Cecopi a gestionar accesos para atender animales y apoyar a los desalojados.

Unas tareas que desarrolla, según confiesa, a todas horas. "Estamos con la mejor voluntad ante esta situación", señala, aunque admite las ganas de que "esto acabe cuanto antes".

Asimismo, el teniente de alcalde reitera la importancia de informarse a través de canales fiables, puesto que también tienen que hacer frente a la aparición de bulos.

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