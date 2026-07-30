Recomendaciones
Borja Chiva, teniente de alcalde de Almedíjar: "Los vecinos están nerviosos e intentas transmitir calma"
Detalla la labor municipal de apoyo a los vecinos y la gestión de accesos para atender a los animales
"Son días duros, de recibir muchas llamadas", resume el teniente de alcalde de Almedíjar, Borja Chiva, quien trabaja estas jornadas mano a mano con el primer edil, José Esteban Villanova.
"Los vecinos están nerviosos y se intenta transmitir tranquilidad y estar a su lado para solventar todo lo que necesitan", detalla Chiva sobre su labor, que va desde estar al tanto de las decisiones del Cecopi a gestionar accesos para atender animales y apoyar a los desalojados.
Unas tareas que desarrolla, según confiesa, a todas horas. "Estamos con la mejor voluntad ante esta situación", señala, aunque admite las ganas de que "esto acabe cuanto antes".
Asimismo, el teniente de alcalde reitera la importancia de informarse a través de canales fiables, puesto que también tienen que hacer frente a la aparición de bulos.
Levantan la evacuación
Almedíjar recupera la normalidad tras autorizarse el regreso de sus vecinos. La mejora de la evolución del incendio forestal de la Vall d'Uixó ha permitido a los habitantes del municipio volver a sus casas en una nueva fase de emergencia marcada por el progresivo retorno a la normalidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una carnicería de Onda: 'Hay viviendas donde de dos han pasado a residir ocho y necesitan avituallamiento
- La cronología del domingo en el incendio de la Plana Baixa: comienzo desolador y noche para la esperanza
- Milagro' en Artana: El pastoreo salva a 227 reses rodeadas por el fuego
- La noche en la que un restaurante de Castellón se convirtió en el hogar de 600 viajeros atrapados
- La cadena holandesa 'low cost' Zeeman activa un ERE y el cierre de 13 locales: el futuro de las tiendas de Castellón
- Calles vacías y bares cerrados en la Vall d'Uixó: 'Hemos perdido el 100% de la facturación
- Los vecinos de La Vall d'Uixó evacuados por el incendio ya pueden regresar a sus casas, aunque el confinamiento sigue activo
- Polémica en Castellón por la ley antitabaco que amplía las zonas sin humo