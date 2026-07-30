La campanera que alertó a sus vecinos del incendio: "Hay mucha gente mayor que no tiene WhatsApp"

El incendio forestal declarado el sábado en la comarca de la Sierra de Espadán y extendido durante varios días por distintos municipios, entre ellos Azuébar, obligó el pasado domingo a evacuar la localidad. En ese contexto, Susi Bayarri, campanera del municipio, explicó en el programa Està passant Comunitat Valenciana, d'À Punt, que fue la encargada de alertar a los vecinos haciendo sonar las campanas de la iglesia de San Mateo Apóstol, un aviso que complementó el dispositivo desplegado por la Guardia Civil y la Policía Local.

Sobre las tres de la tarde, Bayarri recibió la llamada para que hiciera sonar las campanas. "Me avisaron para que avisara con las campanas, aunque la policía iba por las calles también. Yo fui a la iglesia, puse las campanas en marcha y la gente ya supo lo que pasaba", explica.

La campanera recuerda que, mientras se dirigía a la iglesia, se encontró con varios agentes que estaban organizando la evacuación. "Me preguntaron adónde iba y les dije que iba a tocar la campana. Entonces me respondieron: 'de acuerdo, pasa, pasa'", relata.

En una situación de emergencia en la que los teléfonos móviles y los sistemas de alerta desempeñan un papel fundamental, Bayarri destaca que el toque de las campanas sigue siendo un recurso eficaz, especialmente en los pueblos pequeños y con habitantes mayores. "Hay mucha gente mayor que no tiene WhatsApp. Las campanas las oyen y saben lo que significan porque tienen un toque característico", señala.

Ese toque de emergencia consiste en un repique continuo y rápido. "Una emergencia es la campana seguida, seguida, seguida. Ahora funcionan de manera eléctrica, pero antiguamente se tocaban con cuerda y ese era el aviso para que todo el mundo supiera que ocurría algo grave", explica.

Momento de la entrevista a Susi Bayarri en la cadena valenciana. / Redacción

El reconocimiento de sus vecinos

Aunque muchos vecinos la consideran la "salvadora" del pueblo por haber dado el aviso que contribuyó a la rápida evacuación, Bayarri ha rechazado ese calificativo y resta protagonismo a su actuación. Estos días, se ha alojado en el Seminario de Segorbe, junto a otros vecinos que tuvieron que abandonar sus viviendas a causa del fuego. Afortunadamente, hoy jueves han podido volver a sus casas tras la mejora de la evolución del incendio.

La campanera recuerda que hace tres semanas ya vivieron una situación similar durante otro incendio y reconoce que entonces sintió un mayor temor. "El otro incendio sí que nos asustó más porque estábamos viendo el fuego muy cerca. Allí sí que fui más deprisa. En este caso veía que el fuego estaba más lejos, aunque la gente ya se estaba preparando", comenta.

Bayarri también destaca que el dispositivo de emergencia actuó con rapidez. "La Guardia Civil alertó muy pronto y eso hizo que la gente reaccionara mucho antes", concluye.