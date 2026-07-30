La Diputación de Castellón inyecta 200.000 euros entre la Vall d’Uixó y Onda “para activar la recuperación tras el incendio”

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha anunciado este jueves dos convenios singulares para los municipios de Onda y la Vall d’Uixó con el objetivo de que estas dos localidades opten a un fondo de 100.000 euros para atender las necesidades derivadas del incendio forestal declarado el pasado 25 de julio.

“Actuar con diligencia y ser eficaces es crucial ante una catástrofe. Y es lo que estamos haciendo desde la Diputación de Castellón y por ello mañana viernes celebraremos un pleno extraordinario y urgente para aprobar una modificación presupuestaria que nos permita ratificar esta batería de medidas", ha destacado la máxima dirigente provincia, quien ha incidido en que "ser ágiles en la recuperación y gestionar con eficacia para que todos los afectados por este dramático incendio sepan que cuentan con la mano tendida del gobierno provincial”.

Afrontar gastos extraordinarios

Barrachina ha comunicado este jueves a las alcaldesas de la Vall d’Uixó y Onda, Tania Baños y Carmina Ballester, la puesta a disposición de la Diputación Provincial de Castellón de sendos convenios singulares dotados con 100.000 euros para gastos derivados de la emergencia. “Deseamos que sean útiles y que lleguen a ambos municipios para ser parte de la recuperación. Porque somos conscientes que durante estos cinco días que llevamos de incendio forestal, son muchos los gastos extraordinarios a los que están haciendo frente. Y ahí, colaborando, también quiere y debe estar presente la Diputación de Castellón”, ha incidido la presidenta.

Para la dirigente, “resulta ejemplar la coordinación y colaboración con la que las instituciones, los profesionales destinados al incendio y los municipios afectados están enfrentando este desastre ecológico. Y queremos lanzar un mensaje de unión porque el trabajo en equipo siempre es garante de buenos resultados”.

En este sentido, "desde la Diputación de Castellón confiamos en que esta nueva medida, una más de las que ya hemos activado, sea de utilidad para la Vall d’Uixó y Onda. Sus ciudadanos saben que pueden contar con nuestro apoyo porque la unión de fuerzas conseguirá la extinción del incendio. Y lograremos recuperarnos. Seguro”.

Otras medidas extraordinarias

A la puesta a disposición de los convenios singulares que se ofrecen a los municipios de la Vall d’Uixó y Onda se suman las líneas de ayudas de emergencia por catástrofes activadas este miércoles para municipios de menos de 20.000 habitantes.

Se trata de dos líneas que se activan gracias al programa de emergencias que con carácter pionero puso en marcha la presidenta de la Diputación de Castellón a su llegada a la institución. “Hoy somos más eficaces, más ágiles y más diligentes cuando se trata de atajar una emergencia”, explica Barrachina.

Así, la Diputación de Castellón establece dos líneas: una dirigida a sufragar los gastos corrientes de los municipios con territorio quemado con hasta 100.000 euros y otra destinada a dar cobertura a costes extraordinarios por evacuación de población y dotada con hasta 5.000 euros.

A ambas acciones se suma un contrato de limpieza para municipios de menos de 5.000 habitantes. “La Diputación de Castellón es una institución proactiva, que trabaja incansable para ser la solución y conseguir la normalidad tras la emergencia. Y con ese espíritu nos empeñamos cada día en dar nuevas respuestas que son soluciones a los demandas que nuestros pueblos registran”, ha concluido la presidenta del gobierno provincial.