Castellón encara una jornada crítica: calor, riesgo extremo y el incendio aún sin estabilizar

El pasado miércoles 29 comenzó oficialmente la cuarta ola de calor del verano, la sexta entrada de aire sahariano en la península desde el mes de mayo. Los modelos advierten que durante el día de hoy la ola de calor comenzará a extenderse por el territorio peninsular, dejando temperaturas elevadas durante el día y la noche.

En Castellón, habrá que seguir pendientes del termómetro para comprobar cómo evolucionan las temperaturas, con especial atención a los municipios que siguen afectados por el incendio de la Vall d'Uixó. Los equipos de extinción continúan desplegados en el terreno combatiendo un fuego que deja por el momento 9.644 hectáreas calcinadas y que ya se ha convertido en el tercer fuego más destructivo de la última década en la provincia.

Riesgo extremo

Para el día de hoy, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado de nuevo el nivel extremo por riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana. Los expertos piden a la población extremar las precauciones, prestar atención a personas mayores y vulnerables, y avisar ante cualquier indicio de humo o fuego.

Además, la Conselleria de Sanitat ha activado para hoy jueves un aviso por riesgo para la salud derivado de las altas temperaturas. El nivel de alerta es medio y afecta a las comarcas de Els Ports y L'Alt Maestrat. Sanitat recuerda que el calor extremo puede tener efectos negativos sobre la salud por lo que recomienda beber agua con regularidad, mantener un ambiente fresco y evitar la exposición al calor especialmente en las horas centrales del día.

Incendio de la Vall d'Uixó

La situación meteorológica vuelve a ser un factor clave en las labores de extinción del incendio de la Vall d'Uixó. Durante esta noche, 22 unidades y 12 autobombas han continuado trabajando sobre el terreno para combatir el avance de las llamas, lo que ha permitido que esta mañana los vecinos de seis municipios (Torralba del Pinar, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Villamalur, Almedíjar y Azuébar) puedan regresar a sus viviendas.

Sin embargo, las altas temperaturas junto al viento de componente sur y los bajos niveles de humedad podrían dificultar la extinción del incendio. A estos factores se suma la inversión térmica, un fenómeno que ha llegado antes de lo previsto y que no solo complica los trabajos de extinción, sino que también puede favorecer la aparición de rebrotes. Así, el jefe de bomberos ha confirmado esta mañana que no se espera que el incendio pueda darse por estabilizado durante la jornada de hoy. Por ello, la Vall d'Uixó y el resto de municipios afectados deberán seguir pendientes de la evolución meteorológica de los próximos días.

Sigue la evolución del incendio en directo aquí.

Máximas intensas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varias alertas por altas temperaturas en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana, concretamente en el interior de Valencia, donde el aviso es naranja, y en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante, donde el aviso es amarillo. En ambas provincias se prevén temperaturas de hasta 40 grados.

En el caso de Castellón, las máximas mantendrán una tendencia similar a la de anteriores jornadas, recogiendo valores superiores a los 30 grados en casi toda la provincia. Estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana según Aemet:

Segorbe : 35 grados

: 35 grados Bejís : 35 grados

: 35 grados Montanejos : 35 grados

: 35 grados Atzeneta del Maestrat : 35 grados

: 35 grados Zorita del Maestrazgo : 35 grados

: 35 grados Barracas : 34 grados

: 34 grados Onda : 34 grados

: 34 grados L'Alcora : 34 grados

: 34 grados Cinctorres : 33 grados

: 33 grados Morella: 33 grados

Noches tórridas

Al igual que durante los pasados días, los termómetros de Castellón también recogen valores intensos durante la noche. El meteorólogo Jorge Olcina advierte que "lo peor serán las mínimas nocturnas, que van a ser muy calurosas". Para hoy, los modelos prevén temperaturas tropicales, es decir superiores a los 20 grados, en toda la provincia. Como novedad, la noche de este jueves dejará por primera vez en lo que llevamos de verano valores tórridos en el interior norte de la provincia. Así, en localidades como Morella, Cinctorres, Castellfort o Zorita del Maestrazgo los termómetros se mantendrán por encima de los 25 grados durante toda la noche.

Nubosidad, viento y polvo

Durante esta noche los cielos de la provincia presentarán cierta nubosidad en el litoral y las localidades prelitorales. De cara a la tarde de mañana, crecerá la nubosidad de evolución diurna en el interior norte de la provincia, donde habrá cierta probabilidad de chubascos y tormentas. Además, la próxima jornada presentará viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente sur al mediodía. Un viento que traerá a la provincia polvo de origen sahariano, que podría reducir la visibilidad y empeorar la calidad del aire.

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Esta es la previsión de cara a los próximos días según Aemet: