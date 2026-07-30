La Diputación de Castellón refuerza la recuperación con un plan de limpieza para pueblos afectados por el incendio

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachinaha reforzado los planes de recuperación aprobados esta semana en el seno de la comisión de seguimiento de catástrofes con una nueva acción centrada en la limpieza de los municipios de menos de 5.000 habitantes afectados por el incendio de la Vall d’Uixó.

“Queremos que poco a poco consigan volver a la normalidad y con ese objetivo trabajamos cada día”, ha señalado Barrachina en la sexta jornada del incendio y tras reunirse este miércoles con los alcaldes de los municipios afectados para anunciarles dos líneas de emergencia que se aprobarán en la próxima junta de gobierno.

Recuperar la normalidad

A ambas acciones se suma ahora una nueva en materia de limpieza dirigida a municipios de menos de 5.000 habitantes. Un contrato extraordinario “que se ha activado ya con el objetivo de que nuestros pueblos vuelvan a recuperar la normalidad y los vecinos vuelvan a sus hogares en condiciones óptimas”.

“Todo es poco para iniciar esta recuperación que tanto necesitamos y que vamos a conseguir con la responsabilidad, la unión y la coordinación de fuerzas ejemplar que están demostrando nuestros municipios”, ha manifestado Barrachina.

Cabe recordar, sobre las ayudas, que la primera línea prevé hasta 100.000 euros por municipio para sufragar los gastos corrientes de los municipios con territorio quemado. Por otro lado, una segunda línea de hasta 5.000 euros que se dirige a dar cobertura a costes extraordinarios por evacuación de población que hayan sido costeados por los ayuntamientos.