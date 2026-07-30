La economía exhibe músculo sin que la mejora llegue a los hogares

La economía de Castellón y del conjunto de la Comunitat Valenciana mantiene su tirón y exhibe una "notable capacidad de crecimiento y adaptación", aunque esta mejora no alcanza a los hogares, que afrontan además graves problemas en materia de vivienda u otras cuestiones sociales.

Así lo recoge la memoria del Comité Econòmic i Social (CES) del 2025 presentada este jueves en Castelló. Un documento que "muestra una radiografía rigurosa de la Comunitat a nivel social y laboral, que ayuda a tomar mejores decisiones, algo muy importante en un momento como el actual", tal y como lo ha definido el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

"Los datos muestran que la Comunitat continúa creciendo, la actividad económica ha mantenido un comportamiento positivo o que el empleo ha seguido avanzando, pero también nos recuerda que tenemos retos", ha añadido.

Ni más renta ni productividad

El presidente del CES, Fernando Moner, junto al vicepresidente, Ricardo Miralles, y los consejeros de la entidad, Antonio Inarejos y Nardi Alba, han desgranado los principales desafíos para la autonomía en distintos ámbitos. Justamente en cuestiones económicas se incide en el crecimiento por encima de la media nacional, con el repunte del PIB del 2,9%, en un contexto complejo marcado aún por la recuperación tras la dana. Sin embargo, "ese crecimiento no se traduce con igual intensidad a la renta por habitante y la productividad", que continúan en niveles mínimos desde el 2020.

Integrantes del CES y otras autoridades junto al vicepresidente Vicente Martínez Mus. / MEDITERRÁNEO

El organismo hace especial hincapié en el problema que supone la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y que supone una importante limitación para el desarrollo de políticas públicas. En concreto, se traduce en un déficit presupuestario del 1,54% del PIB, una deuda del 40,7% y una financiación efectiva un 7,4% inferior a la media. Por ello, inciden en la importancia de que se avance hacia una financiación autonòmica "suficiente y estable".

Auge del empleo, pero no de las condiciones de vida

En materia laboral, el informe da cuenta del buen rumbo del mercado de trabajo, con un aumento de la población ocupada y una caída de la tasa de paro, aunque no ocurre lo mismo con los jóvenes o las mujeres, que siguen acaparando las peores cifras de desempleo o temporalidad.

Y en cuestiones sociales, sobresale el crecimiento demográfico con 99.302 nuevos habitantes gracias a la migración, el incremento del 20% del precio del metro cuadrado de una vivienda o el incremento del 3,2% de la espera para una primera consulta de un especialista.

Con ello, el CES remarca que "la Comunitat no está avanzando en condiciones de vida, ya que aunque hay cifras positivas, tenemos niveles de pobreza que van camino de convertirse en un problema serio, la cuestión de la vivienda ha llegado a la categoría de insostenible, en el ámbito educativo crece el acoso escolar, en medioambiente estamos en la zona cero de la crisis climática, tenemos cada vez más población migrante que no integramos, algunas listas de espera están creciendo...". "El progreso de la Comunitat no será posible sin justicia social, igualdad y sostenibilidad", sentencian.