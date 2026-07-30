Infierno en la Plana Baixa
La ermita de Santa Cristina de Artana, a salvo de las llamas
El avance del incendio no alcanza a este emblemático lugar de la localidad
Los vecinos de Artana han podido respirar aliviados al comprobar que la ermita de Santa Cristina, lugar emblemático situado a un par de kilómetros de la localidad, no ha sufrido daños finalmente a pesar del avance del incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó que devora aún este jueves miles de hectáreas de la Plana Baixa.
La labor de los servicios de emergencias y extinción ha evitado males mayores y que se produjera cualquier afección destacable a la ermita a pesar de que las llamas se aproximaron notablemente durante la pasada noche, provocando un gran sobresalto a los residentes de la zona, que se encuentran evacuados.
La terraza, prácticamente intacta
Ha sido el propio Ayuntamiento de la localidad el que ha difundido una serie de imágenes en las que se puede apreciar que el incendio que afecta a la Serra d'Espadà no ha causado daños en el entorno urbano ni tampoco en la emblemática ermita.
De hecho, incluso la terraza del establecimiento allí ubicado permanece, prácticamente, intacta, para tranquilidad de todos para quienes este espacio cuenta con algún significado o forma parte de sus vivencias.
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