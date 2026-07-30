El incendio de la Vall d’Uixó mantiene ocho carreteras cortadas en Castellón
Esta es la última actualización de la DGT
Desde el pasado sábado, los equipos de extinción trabajan sin descanso para combatir el incendio declarado en la Vall d’Uixó que se ha extendido por varios municipios del entorno. El fuego deja ya 9.300 hectáreas calcinadas y mantiene a más de 7.000 personas evacuadas. Durante esta jornada, los medios terrestres y aéreos volverán a concentrar sus esfuerzos en frenar el avance de las llamas de un incendio que ya se ha convertido en el tercer fuego más destructivo de la última década en la provincia.
El desastre en la Serra d’Espadà sigue condicionando la movilidad en la zona, por lo que varias carreteras permanecen cortadas por motivos de seguridad. Las autoridades insisten en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios y respetar en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.
Carreteras cortadas en la provincia de Castellón
Según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) de hoy jueves a las 9:35, estas son las carreteras que continúan cortadas:
- CV-200. Almedíjar - Aín (km 8 - 19). Ambos sentidos
- CV-203. Ayódar - Caudiel (km 0 - 29.34). Ambos sentidos
- CV-205. Tales - Fuentes de Ayódar (km 0 - 16.9). Ambos sentidos
- CV-215 (Salida). Algimia de Almonacid - Alcudia de Veo (km 10.7 - 0). Sentido Alcudia de Veo
- CV-219. Chóvar - Eslida (km 0 - 13.55). Ambos sentidos
- CV-223. Nules - Onda (km 0 - 32). Ambos sentidos
- CV-2261 (Enlace). La Vall d'Uixó (km 0.04- 0). Ambos sentidos
- CV-230. Azuébar - La Vall d'Uixó (km 6 - 19). Ambos sentidos
Sigue en directo el incendio de la Vall d'Uixó aquí.
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