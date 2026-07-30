Jessica Miravete, alcaldesa de Azuébar: "Los vecinos necesitan que estemos cerca; nos preguntan constantemente"

Azuébar ha vivido «el segundo desalojo en tres semanas», pues otro incendio les afectó «de lleno y se quedó muy próximo a las viviendas», advierte su alcaldesa, Jessica Miravete, quien lamenta que «cuando la gente todavía no había logrado reponerse un poco de esa situación, se ha producido este segundo desalojo». «Estamos notando, especialmente entre los vecinos que ya fueron desalojados, que la gente está muy cansada y, en algunas ocasiones, un poco irritable, algo que entendemos y es completamente normal», añade.

Un complicado escenario que afecta igualmente a los miembros de la corporación municipal. «Intentamos ponernos la chaqueta de alcaldesa o concejales, pero es complicado, porque también lidias con tus sentimientos», comenta Miravete ante la emergencia.

«Los concejales y yo nos turnamos y dormimos con los vecinos, no porque no tengamos otros recursos, sino porque entendemos que en estos momentos nos necesitan cerca, aunque solo sea por tener una cara de referencia. Nos preguntan constantemente y queremos estar con ellos», concluye la alcaldesa.

Vuelta a casa

Azuébar recupera la normalidad tras levantar la evacuación de sus vecinos. La evolución del incendio forestal de la Vall d'Uixó ha mejorado y los habitantes del municipio pueden volver a sus casas en una nueva fase de emergencia marcada por el progresivo retorno a la normalidad.