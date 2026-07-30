Joaquín Ventura, alcalde de Ayódar: "Lo más difícil es mantener a la gente tranquila cuando quiere volver a sus casas"

El alcalde de Ayódar, Joaquín Ventura, asegura que la mayor dificultad está siendo gestionar la incertidumbre de los vecinos, que llevan varios días fuera de sus hogares. "Lo más complicado es que la gente esté tranquila, porque todos quieren volver a sus casas y tienen miedo e incertidumbre por saber cómo está el pueblo", explica.

Desde el desalojo, el consistorio coordina toda la información a distancia. "Lo gestionamos todo por teléfono porque no podemos subir al pueblo. Venimos al puesto de mando, hablamos con los responsables y después trasladamos toda la información a los vecinos a través del WhatsApp del pueblo", señala.

El alcalde destaca que la coordinación con los servicios de emergencia es clave. "Hay que tener mucha paciencia y esperar las órdenes de quienes están dirigiendo el operativo para saber si se puede subir o no", afirma.

El alcalde confía en recuperar cuanto antes la normalidad. "El mayor reto será volver al día a día como si no hubiera pasado nada", asegura.

Retorno a la normalidad

Ayódar recupera la normalidad tras autorizarse el regreso de sus vecinos. La mejora de la evolución del incendio forestal de la Vall d'Uixó ha permitido que los habitantes del municipio puedan volver a sus casas en una nueva fase de la emergencia marcada por el progresivo retorno a la normalidad.