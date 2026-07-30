Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quinto día de incendioTercer incendio más devastadorCarreteras cortadasSanta BárbaraGafas gratis para ver el eclipse
instagramlinkedin

Testimonio

Joaquín Ventura, alcalde de Ayódar: "Lo más difícil es mantener a la gente tranquila cuando quiere volver a sus casas"

Coordina la información a distancia y prioriza la tranquilidad de los residentes

Joaquín Ventura, alcalde de Ayódar.

Joaquín Ventura, alcalde de Ayódar. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mireia Valls

Mireia Valls

Castellón

El alcalde de Ayódar, Joaquín Ventura, asegura que la mayor dificultad está siendo gestionar la incertidumbre de los vecinos, que llevan varios días fuera de sus hogares. "Lo más complicado es que la gente esté tranquila, porque todos quieren volver a sus casas y tienen miedo e incertidumbre por saber cómo está el pueblo", explica.

Desde el desalojo, el consistorio coordina toda la información a distancia. "Lo gestionamos todo por teléfono porque no podemos subir al pueblo. Venimos al puesto de mando, hablamos con los responsables y después trasladamos toda la información a los vecinos a través del WhatsApp del pueblo", señala.

El alcalde destaca que la coordinación con los servicios de emergencia es clave. "Hay que tener mucha paciencia y esperar las órdenes de quienes están dirigiendo el operativo para saber si se puede subir o no", afirma.

El alcalde confía en recuperar cuanto antes la normalidad. "El mayor reto será volver al día a día como si no hubiera pasado nada", asegura.

Noticias relacionadas y más

Retorno a la normalidad

Ayódar recupera la normalidad tras autorizarse el regreso de sus vecinos. La mejora de la evolución del incendio forestal de la Vall d'Uixó ha permitido que los habitantes del municipio puedan volver a sus casas en una nueva fase de la emergencia marcada por el progresivo retorno a la normalidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una carnicería de Onda: 'Hay viviendas donde de dos han pasado a residir ocho y necesitan avituallamiento
  2. La cronología del domingo en el incendio de la Plana Baixa: comienzo desolador y noche para la esperanza
  3. Milagro' en Artana: El pastoreo salva a 227 reses rodeadas por el fuego
  4. La noche en la que un restaurante de Castellón se convirtió en el hogar de 600 viajeros atrapados
  5. La cadena holandesa 'low cost' Zeeman activa un ERE y el cierre de 13 locales: el futuro de las tiendas de Castellón
  6. Calles vacías y bares cerrados en la Vall d'Uixó: 'Hemos perdido el 100% de la facturación
  7. Los vecinos de La Vall d'Uixó evacuados por el incendio ya pueden regresar a sus casas, aunque el confinamiento sigue activo
  8. Polémica en Castellón por la ley antitabaco que amplía las zonas sin humo

Joaquín Ventura, alcalde de Ayódar: "Lo más difícil es mantener a la gente tranquila cuando quiere volver a sus casas"

Joaquín Ventura, alcalde de Ayódar: "Lo más difícil es mantener a la gente tranquila cuando quiere volver a sus casas"

Mariano Molina, alcalde de Alcudia de Veo: «Llevas años peleando para atraer turismo y ves que el esfuerzo se puede ir en un día»

Mariano Molina, alcalde de Alcudia de Veo: «Llevas años peleando para atraer turismo y ves que el esfuerzo se puede ir en un día»

El incendio de la Vall d’Uixó mantiene ocho carreteras cortadas en Castellón

El incendio de la Vall d’Uixó mantiene ocho carreteras cortadas en Castellón

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Los estragos de la guerra de Oriente Medio en las exportaciones cerámicas en la zona: todos los datos

Los estragos de la guerra de Oriente Medio en las exportaciones cerámicas en la zona: todos los datos

Subasta de una compañía cerámica de Castellón: el proceso entra en la recta final

Subasta de una compañía cerámica de Castellón: el proceso entra en la recta final

Primer balance en el ecuador de rebajas en Castellón: el calor y el Mundial elevan las ventas

Primer balance en el ecuador de rebajas en Castellón: el calor y el Mundial elevan las ventas

El nuevo outlet de marcas de Castelló busca personal para su apertura en otoño

Tracking Pixel Contents