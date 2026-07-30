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Jordi Lucena, alcalde de Fuentes de Ayódar: "Lo principal es mantener a los vecinos informados"
Destaca la solidaridad vecinal para reubicar la mayoría de los residentes tras el desalojo
"Lo principal es mantener informados a los vecinos desde el Ayuntamiento", considera el alcalde de Fuentes de Ayódar, Jordi Lucena, quien prefiere no valorar todavía el impacto definitivo del incendio en la localidad.
El munícipe destaca que, tras el desalojo, la mayoría de los vecinos han podido reubicarse en casas de familiares y amigos gracias a la solidaridad de la población. Es uno de los pueblos que tuvieron que ser desalojados por precaución.
No obstante, en estos días tan convulsos y complicados, Lucena se muestra crítico con ciertos aspectos de la gestión de la emergencia, al asegurar que, tras ser evacuados los vecinos, la población no ha contado con la custodia necesaria. "Mi pueblo lo han dejado abandonado", lamenta el alcalde de Fuentes de Ayódar.
Regreso a casa
Fuentes de Ayódar recupera la normalidad tras autorizarse el regreso de sus vecinos. La mejora de la evolución del incendio forestal de la Vall d'Uixó ha permitido a los habitantes del municipio volver a sus casas en una nueva fase de emergencia marcada por el progresivo retorno a la normalidad.
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