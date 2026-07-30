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Lorena Bonifàs, alcaldesa de Chóvar: "No es una situación fácil; al final me quedo con toda la solidaridad"
Confiesa que "lo he llevado doblemente mal"
"No es una situación fácil", coincide con otros alcaldes la máxima dirigente de Chóvar, Lorena Bonifàs, quien admite que la emergencia la están llevando como pueden, afrontando momentos de "desesperación" entre los vecinos, al evacuar a toda prisa el municipio y dejar atrás, por ejemplo, a sus animales. "Tenemos una población muy mayor y eso también influye. No es lo mismo que si fuera gente joven. Nosotros hemos tenido que alojar a tres personas dependientes en el Hospitalito de Segorbe y, en fin, es una situación complicada", incide. A tener que gestionar este complejo escenario se suma que Bonifàs nació en el barrio Carbonaire de la Vall d'Uixó, también afectado por el fuego. "Lo he llevado doblemente mal", confiesa. Aun así, la primera edila se queda con la solidaridad. "Al final ves cómo la gente se vuelca. Nos han acogido en el Seminario de Segorbe y no nos falta de nada. La gente nos ayuda constantemente y, por esa parte, piensas cuánta humanidad hay", comenta. "Ver trabajar a los bomberos y a todos los efectivos en un escenario tan complicado también te hace sentir que somos un pueblo unido", dice.
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