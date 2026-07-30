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Lucía Doñate, alcaldesa de Eslida: "Pasamos en horas de la celebración a la evacuación"

Confiesa que "ver arder el parque natural que tanto amamos es una pesadilla real"

Lucía Doñate, alcaldesa de Eslida.

Lucía Doñate, alcaldesa de Eslida. / Redacción

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Lucía Peris

Castellón

Lucía Doñate, alcaldesa de Eslida, asegura que pasar "de la celebración a la evacuación en cuestión de horas" ha sido "un golpe tremendo". En plenas fiestas, con las calles llenas de gente, explica una vez más que lo más difícil está siendo gestionar la incertidumbre de las 1.500 personas evacuadas, repartidas entre el centro polifuncional de Onda y las casas de familiares, además de mantenerlas informadas en todo momento.

Entre las imágenes que más le han marcado, destaca "el horizonte de la sierra iluminado por el fuego". "Ver arder el parque natural que tanto amamos es una pesadilla real", admite. También le resulta especialmente doloroso "ver a los vecinos marcharse con lo puesto". Pese a ello, pone en valor la solidaridad y asegura que "la respuesta de Onda y otros municipios ha sido ejemplar".

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