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Mariano Molina, alcalde de Alcudia de Veo: "Llevas años peleando para atraer turismo y ves que el esfuerzo se puede ir en un día"
Confiesa que "me he criado allí y no sé lo que me voy a encontrar cuando podamos subir"
Lucía Peris
El alcalde de Alcudia de Veo, Mariano Molina, reconoce que uno de los momentos más difíciles ha sido comprobar cómo el fuego amenaza años de esfuerzo para impulsar el turismo del municipio. "Llevas años peleando por el pueblo para traer turismo y ves que todo el esfuerzo se puede ir en un día", lamenta.
A nivel personal, Molina asegura que lo está viviendo «con mucha preocupación». "Me he criado allí y no sé lo que me voy a encontrar cuando podamos subir", sostiene. Y añade que no está siendo fácil: "Mi mujer está con mi madre y mi hija en un piso, y yo estoy con mi hijo en una caseta que nos han dejado en Onda con los perros de caza que tenemos". "Estamos separados y, si esto se me alarga tres o cuatro días más, se hace muy duro", asegura. Aun así, el munícipe destaca el buen comportamiento de la gente "porque entiende la situación". De hecho, la prioridad es superar la emergencia, quedando en un segundo plano cuestiones como las fiestas de la localidad, que empezaban ahora.
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