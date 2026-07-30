El nuevo outlet de marcas de Castelló busca personal para su apertura en otoño

El panorama comercial de Castellón se prepara para otra apertura que conllevará la creación de puestos de trabajo. La multinacional estadounidense TJX, gigante mundial del retail con más de 5.000 tiendas en el planeta, aterriza en España con su aclamada enseña TK Maxx y ha elegido el Centro Comercial Salera para una de sus nuevas tiendas, que ya ha iniciado el proceso de selección de personal.

La firma, conocida por su concepto de compras off-price con descuentos de hasta el 60% en primeras marcas de moda, hogar y belleza, ha iniciado la búsqueda de empleados para incorporar cinco puestos de trabajo a su equipo. Ocupará un espacio de más de 1.800 m² en el antiguo departamento textil de Alcampo y su inauguración está prevista para octubre.

Selección y condiciones: cinco contratos indefinidos

Las jornadas de selección de estas cinco personas, por el momento, a las que se ofrece contrato indefinido, se celebrarán en Valencia la semana del 17 de agosto, con el objetivo de incorporar a las personas que resulten seleccionadas en septiembre, de cara a los preparativos de la inauguración del mes siguiente.

Requisitos y tareas principales:

Atención al cliente, cobro en caja y gestión de devoluciones.

Procesamiento, reposición de estoc y orden de los productos.

Actitud positiva, puntualidad y capacidad para trabajar en equipo.

Condiciones ofrecidas:

5 contratos indefinidos de 25 horas semanales.

de 25 horas semanales. Salario competitivo por encima del convenio sectorial.

25 días laborables de vacaciones al año (o parte proporcional).

Beneficios corporativos: descuentos en compras, programas de bienestar (Wellhub, Telus Health) y plan de carrera.

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