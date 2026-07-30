Primer balance en el ecuador de rebajas en Castellón: el calor y el Mundial elevan las ventas

Las ventas del comercio en Castellón, cuando se cumple un mes de las rebajas de verano, arrojan por ahora resultados favorables, a falta de cifras oficiales. El portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) en la Comunitat Valenciana, David Gracia, ha manifestado que "la temporada de verano está siendo muy buena, con descuentos atractivos e importantes en un periodo con mucho arraigo entre el comercio y los consumidores, clave para liquidar el estoc".

Descuentos de hasta el 70%

Las rebajas en el precio de los productos alcanzan en muchos casos en Castellón el 70%. Desde Anged analizan que en la provincia, al igual que en el resto del territorio, ha habido dos factores clave para la buena marcha de las ventas:

El factor climático: Se ha dado calor y altas temperaturas que han coincidido con el arranque de la campaña, "lo cual ha sido crucial para el sector del textil ".

Se ha dado que han coincidido con el arranque de la campaña, "lo cual ha sido ". El efecto deportivo: El impacto del Mundial de Fútbol, una cita única y "la mejor en 16 años, que ha animado las compras de todo tipo de equipamiento para el hogar: desde tecnológico como sonido, televisores o neveras a otros elementos claves para la comodidad del jardín, de cara a ver con familia o amigos los partidos más decisivos".

Resistencia frente al comercio 'online'

A falta de conocer si esta campaña será a su cierre mejor, igual o menor que la anterior del 2025 en resultados, para las grandes superficies "funciona bien pese a la competencia de las plataformas de venta on line asiáticas". Con todo, desde el pasado 1 de julio la Unión Europea aplica una tasa de 3 euros por cada categoría de producto a compras inferiores a 150 euros procedentes de plataformas extracomunitarias como AliExpress, Shein o Temu.

Acerca del impacto del turismo en el consumo de estas rebajas de verano, el portavoz de Anged ha precisado que también ha supuesto una aportación positiva, dado que Castellón y la Comunitat se perciben como un destino seguro y han atraído más turismo internacional, frente a la incertidumbre de la zona en tensión de Oriente Medio.

Fechas y segundas rebajas

El grueso de franquicias ya ha colgado hace semanas el cartel de las segundas rebajas y la planificación es mantener los descuentos estivales hasta el 31 de agosto, aunque con la liberalización cada cadena informa de las fechas exactas del inicio y fin. El pequeño comercio representado por Confecomerç también cuenta con una atractiva oferta y pronto dará a conocer sus primeras impresiones sobre estas rebajas.

Así empezaba la campaña de descuentos en Castellón

Los castellonenses ya mostraron su optimismo al inicio de la campaña, muy interesados en cazar chollos. ¿Has hecho una buena compra?