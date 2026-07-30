Los retos de los cítricos con sello de calidad IGP: aspiran a igualar la campaña récord pese a las adversidades

El Consejo Regulador de la IGP Cítricos Valencianos ha incrementado un 33% el número de auditorías realizadas durante el último año, hasta alcanzar las 70 inspecciones, con el objetivo de reforzar la trazabilidad y garantizar el correcto uso de este sello de calidad en Castellón, Valencia y Alicante. El anuncio coincide con el cierre de la campaña en el campo, cuyas primeras previsiones apuntan a que, pese a la merma de producción causada por el calor y el pedrisco, el sector confía en igualar los resultados de la pasada campaña, que fue histórica al alcanzar los 25 millones de kilos confeccionados.

La provincia de Castellón desempeña un papel destacado dentro de la IGP Cítricos Valencianos. De los 64 operadores inscritos en el Consejo Regulador, 13 pertenecen a la provincia, lo que supone alrededor del 20% del total. Además, siete empresas castellonenses han comercializado cítricos certificados durante la campaña 2025/2026: Grupo Llusar Torres (Almenara y Chilches), Frutinter (Onda), SAT 470 CV Frutanova (Vila-real), Clasol Frutas y Verduras (Betxí), SAT nº 9422 La Plana de Burriana (Betxí) y SAT nº 9912 Cítricos Valencianos (Betxí).

Más inspecciones para reforzar la confianza del consumidor

El director-gerente de la IGP Cítricos Valencianos, José Enrique Sanz, explica que el aumento de las auditorías en la Comunitat afecta tanto a almacenes envasadores como a explotaciones agrícolas, cooperativas y operadores privados. El objetivo es garantizar la trazabilidad del producto y ofrecer al consumidor la máxima garantía sobre el origen y la calidad de los cítricos certificados.

Lineal con cítricos de la IGP. / Mediterráneo

La promoción, clave para defender los cítricos valencianos

Junto al incremento de los controles, uno de los principales objetivos del sello regulador IGP es la promoción de los cítricos valencianos. En este sentido, Sanz ha hecho hincapié en la importancia de seguir apostando por campañas de promoción dirigidas a consumidores y mayoristas para fomentar su consumo, máxime en un momento en el que está entrando cada vez más fruta de otras latitudes en el mercado. Sobre la aprobación de unas ayudas del gobierno valenciano para promocionar la naranja valenciana, en una campaña prevista para el mes de noviembre, asegura que "el hecho de que la Generalitat destine una cantidad de dinero a promocionar los cítricos producidos en la Comunitat Valenciana es una noticia que hay que celebrar. Se trata de defender lo nuestro, poner en valor lo mejor que tenemos".

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Control en laboratorio. / Mediterráneo

El Consejo Regulador está compuesto por representantes de todo el sector citrícola; cooperativas, sindicatos agrarios, agricultores, almacenes, exportadores y la propia Administración autonómica. Su función es velar por los intereses de los cítricos producidos en la Comunitat Valenciana, poner en valor el origen y la calidad de nuestros cítricos, controlar y verificar la correcta utilización del sello IGP y promocionar su consumo entre la población.