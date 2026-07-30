Rosa Mª Gómez, alcaldesa de Villamalur: "Esto llega sin experiencia. Ha sido todo con mucha sorpresa y mucha pena"

"Estas cosas vienen sin haber tenido una experiencia previa, así que fue todo muy sorpresivo y con mucha pena", valora la máxima dirigente de Villamalur, Rosa Mª Pérez, quien recuerda que, pese a la dureza del momento, "en la evacuación la gente se comportó muy bien, con mucha responsabilidad". "Salvo cuatro casos puntuales, todo el mundo entendió la situación. La Guardia Civil habló con ellos y finalmente salieron todos", añade.

"Después llega la preocupación que tenemos nosotros y la que tiene toda la gente. Te llaman, te preguntan y tú les dices lo que sabes y lo que puedes decir. Lo más difícil es responder a cuándo vamos a poder volver, porque realmente no se sabe", lamenta la alcaldesa, quien destaca que "la gente ha reaccionado muy bien y con mucha solidaridad". "Ahora todos queremos volver cuanto antes, pero tiene que ser cuando se pueda", concluye, lanzando un mensaje de tranquilidad a sus vecinos, aunque no esconde que, como todos, ella también vive estos días con preocupación.

Actualización

Villamalur recupera la normalidad tras autorizarse el regreso de sus vecinos. La mejora de la evolución del incendio forestal de la Vall d'Uixó ha permitido que los habitantes del municipio puedan volver a sus casas, en una nueva fase de la emergencia marcada por el progresivo retorno a la normalidad.